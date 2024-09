Sieben Männer wollen Oberbürgermeister von Friedrichshafen werden

Knapp 46.000 Wahlberechtigte sind am Sonntag in Friedrichshafen dazu aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Sieben Kandidaten treten an, unter ihnen keine einzige Frau.

In der - nach Konstanz - zweitgrößten Stadt am Bodensee sind rund 45.500 Bürgerinnen und Bürger am Sonntag an die Wahlurnen gerufen. Zur Wahl als künftiger Oberbürgermeister von Friedrichshafen treten sieben Bewerber an, alles Männer: Dieter Baldauf, Simon Blümcke, Rocco Granato, Franz Eduard Gruber, Johannes Henne, Frank Schmid und Markus Werner. Alle haben erklärt, sich als unabhängige Kandidaten zu bewerben. Nach der Schließung der 43 Wahllokale finden Sie alle einlaufenden Ergebnisse der Auszählung hier! Das vorläufige Endergebnis erwartet die Stadt gegen 19:30 Uhr.

OB-Wahl in Friedrichshafen: Stichwahl gegebenenfalls in zwei Wochen

Sollte keiner der sieben Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erringen, findet am 13. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Der derzeitige Oberbürgermeister Andreas Brand geht nach 15 Jahren im Amt Ende Oktober vorzeitig in den Ruhestand.

Was der OB von Friedrichshafen "nebenher" zu tun hat: Der Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen ist zugleich Vorsitzender der Zeppelin-Stiftung mit einem Stiftungskapital von fast 1,5 Milliarden Euro. Außerdem sitzt er im Aufsichtsrat mehrerer Unternehmen und Gesellschaften, darunter:

ZF Friedrichshafen AG

Luftschiffbau Zeppelin GmbH

Zeppelin GmbH

Zeppelin Systems GmbH

Zeppelin Baumaschinen GmbH

Klinikum Friedrichshafen

Messe Friedrichshafen GmbH

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG Laut Stadt fließen die Nebeneinkünfte aus diesen Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters bis auf einen zu versteuernden Freibetrag von 9.600 Euro in den Haushalt der Stadt. 2022 waren dies gut 270.000 Euro.

Wahlberechtigt ist, wer mindestens 16 Jahre alt ist, Deutscher oder EU-Bürger und seit mindestens drei Monaten in Friedrichshafen mit Hauptwohnsitz gemeldet. Bei der OB-Wahl am Sonntag sind mehr als 1.000 Jugendliche unter 18 Jahren wahlberechtigt. Bei der letzten OB-Wahl in Friedrichshafen 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 41,4 Prozent.