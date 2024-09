Wer wird neuer Oberbürgermeister von Friedrichshafen?

In Friedrichshafen wird am 29. September ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Sieben Kandidaten sind zugelassen, unter ihnen keine einzige Frau. Amtsinhaber Andreas Brand tritt nicht mehr an.

Sieben Männer bewerben sich um das Amt des Oberbürgermeisters von Friedrichshafen. Wahlberechtigt sind in der zweitgrößten Stadt am Bodensee rund 45.900 Menschen, die mindestens 16 Jahre alt sind, Deutsche oder EU-Bürger und seit mindestens drei Monaten in Friedrichshafen gemeldet sind.

So sieht der Wahlkampf in der Innenstadt aus:

Was der OB von Friedrichshafen "nebenher" zu tun hat:

Der Job des Oberbürgermeisters der Stadt Friedrichshafen bedeutet Verantwortung über die Stadt mit ihren rund 62.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hinaus. Denn der OB ist zugleich Vorsitzender der Zeppelin-Stiftung mit einem Stiftungskapital von fast 1,5 Milliarden Euro. Außerdem sitzt er im Aufsichtsrat mehrerer Unternehmen und Gesellschaften, darunter:



ZF Friedrichshafen AG

Luftschiffbau Zeppelin GmbH

Zeppelin GmbH

Zeppelin Systems GmbH

Zeppelin Baumaschinen GmbH

Klinikum Friedrichshafen

Messe Friedrichshafen GmbH

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

Laut Stadt fließen die Nebeneinkünfte aus diesen Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters bis auf einen zu versteuernden Freibetrag von 9.600 Euro in den Haushalt der Stadt. 2022 waren dies gut 270.000 Euro.

Wer sind die sieben Bewerber?

Dies sind die Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters von Friedrichshafen in der Reihenfolge, wie sie auf dem Stimmzettel erscheinen:

Johannes Henne privat

Johannes Henne (CDU-Mitglied) ist seit 2018 Bürgermeister im benachbarten Immenstaad (Bodenseekreis). Er ist 1987 geboren und in Sigmaringendorf aufgewachsen. Der Familienvater lebt nach eigenen Angaben in Friedrichshafen-Fischbach. Henne tritt als unabhängiger Kandidat an und gibt als seine Vision an, dass Friedrichshafen "mehr kann". Er hat dazu einen Zukunftskompass und Maßnahmenpläne erstellt. Dazu gehören ein Zukunftswettbewerb für Start-ups und Gründer mit besonderen Geschäftsideen für Friedrichshafen, ein zukunftsfähiger Flughafen und mehr Grün in der Stadt.

Ich sehe großartiges Potenzial und Möglichkeiten für die Zukunft dieser Stadt.

Simon Blümcke privat

Simon Blümcke (parteilos) ist derzeit Erster Bürgermeister in Ravensburg und führte zuvor zwölf Jahre die Gemeinde Hagnau im Bodenseekreis. Er ist 1974 in Tübingen geboren, hat Politik, Geschichte und Öffentliches Recht studiert. Blümcke will "Friedrichshafen gemeinsam besser machen", mit soliden Finanzen, priorisierten Projekten, einer funktionierenden Gesundheitsvorsorge und ausreichend Wohnraum.

Familienförderung ist für mich Chefsache. Derzeit fehlen 300 Kita-Plätze. Diese Zahl möchte ich im ersten Jahr halbieren.

Dieter Baldauf privat

Dieter Baldauf (parteilos) ist 66 Jahre alt, ledig und als Schlosser selbstständig. Auf SWR-Anfrage schreibt er, er möchte als Oberbürgermeister von Friedrichshafen die junge Generation nicht zur letzten machen, sondern zur nächsten, und vor allem Rentner und alte Menschen nicht auf das Abstellgleis stellen, sondern ihnen zu einem würdigen Lebensabschnitt verhelfen.

Wir brauchen eine Zukunft für unsere Kinder und Enkel, sodass sie ohne Angst leben können.

Rocco Granato privat

Rocco Granato (parteilos) ist 48 Jahre alt und lebt mit Tochter und Lebensgefährtin in Meckenbeuren-Brochenzell im Bodenseekreis. Er ist eigenen Angaben zufolge gelernter Gas-Wasser-Installateur und arbeitet seit 2000 bei ZF.

Ich bin ein ganz normaler Bürger, der diese Stelle als OB von einem anderen Blickwinkel sieht. Vielleicht auch so wie viele Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Wahlkampf wolle er nicht machen, erklärte er auf SWR-Anfrage, deshalb hingen in der Stadt auch keine Plakate von ihm und es gebe auch keine Website. Seine Ziele als Oberbürgermeister der Stadt seien bessere Angebote für Kinder und Jugendliche, dass Rentner umsonst Bus fahren dürfen, Entlastung von Beschäftigten zum Beispiel durch mehr Personal und mehr Sicherheit.

Frank Schmid Andy Jungschmidt/Frank Schmid

Frank Schmid (parteilos) ist 57 Jahre alt und lebt nach eigenen Angaben seit mehr als einem Vierteljahrhundert in Friedrichshafen. Der selbstständige Immobilienmakler hat auch 26 Jahre berufliche Erfahrung bei ZF. Als Oberbürgermeister möchte er Verwalter und gleichzeitig kreativer Kopf für die Stadt Friedrichshafen sein.

Das wirtschaftliche Wachstum Friedrichshafens soll weiter blühen, allerdings klimagerecht in seiner Ausgestaltung.

Schmid sieht eine nachhaltige Stadtentwicklung und den Ausbau von Infrastrukturprojekten als vorrangig. Gleichzeitig möchte er dem Wohnraummangel und den Verkehrsbelastungen begegnen sowie innovative Ansätze zur Digitalisierung und Umwelt zukunftsfähig gestalten.

Markus Werner Oliver Siegemund

Markus Werner (parteilos) ist 56 Jahre alt und studierter Maschinenbau-Ingenieur. Er hat mehrere mittelständische Unternehmen geleitet, ist jetzt Hausmann und lebt in Friedrichshafen. Oberbürgermeister würde er in keiner anderen Stadt werden wollen, schreibt er auf seiner Homepage.

Ich bin da und ich bleibe! Alles, was Sie betrifft, betrifft mich auch.

Werner will sich für eine gesicherte Kinderbetreuung einsetzen, für einen Neubau für das Krankenhaus in Friedrichshafen und für eine bessere Verkehrsanbindung aller Stadtteile, damit auch ältere Mitbürger einfach am gemeinsamen Leben teilhaben können.

Franz Eduard Gruber FORCAM

Franz Eduard Gruber wirbt mit dem Slogan "Wandel wagen, Werte wahren". Er ist 61 Jahre alt und Familienvater, im Allgäu aufgewachsen und Wirtschaftsingenieur. Bis 2022 war er eigenen Angaben zufolge selbstständiger Software-Unternehmer. Er lebt in Stetten im Bodenseekreis. Seine Homepage nennt er "Hafen32", weil es ihm in Friedrichshafen um ein "gemeinsames Veränderungsprojekt" bis 2032 geht.

Es geht um eine neue gemeinsame Vision nach dem Vorbild von Ferdinand Graf von Zeppelin.



OB-Wahl Friedrichshafen: Amtsinhaber Andreas Brand tritt nicht mehr an



Die Amtszeit des künftigen Oberbürgermeisters beträgt acht Jahre. Sollte eine Stichwahl nötig sein, findet diese am Sonntag, den 13. Oktober, statt. Der amtierende Oberbürgermeister Andreas Brand (parteilos) tritt zur Wahl nicht an. Er war 2017 mit 79,9 Prozent der gültigen Stimmen für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Zeppelinstadt wiedergewählt worden. Der 60-Jährige geht Ende Oktober und damit sieben Monate vor dem regulären Ende dieser Amtszeit in den Ruhestand.

Andreas Brand scheidet nach 15 Jahren als Oberbürgermeister von Friedrichshafen aus. Stadt Friedrichshafen/Felix Kästle

Öffentliche Vorstellungsrunde der OB-Kandidaten am Montag

Am Montag, den 23. September, können alle sieben zur OB-Wahl zugelassenen Bewerber im Graf-Zeppelin-Haus ihre Ideen und Ziele für die Arbeit als Oberbürgermeister präsentieren und auf Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner antworten, heißt es von der Stadt. Jeder Kandidat hat 25 Minuten. Das Besondere: Die jeweils anderen müssen währenddessen in Nebenräumen warten, damit keiner auf das, was ein anderer Kandidat gesagt hat, eingehen kann.