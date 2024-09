Großer Protesttag gegen Stellenabbau bei ZF Friedrichshafen

Die Mitarbeiter des Automobilzulieferers ZF wehren sich gegen den geplanten Stellenabbau. In Friedrichshafen ist unter anderem ein großer Protestmarsch durch die Stadt geplant.

Beim Autozulieferer ZF wollen sich Betriebsrat, Gewerkschaft und die Belegschaft bundesweit zu Wehr setzen. Die größte Aktion soll am Dienstagvormittag ein Protestmarsch durch Friedrichshafen sein. Das Unternehmen vom Bodensee hatte Ende Juli einen massiven Stellenabbau angekündigt. Zwischen 11.000 und 14.000 Jobs sollen an den deutschen Standorten gestrichen werden.

Deutschlandweiter Aktionstag gegen Job-Abbau

Bundesweit werden sich laut Betriebsrat am Dienstag mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ZF an den Protesten beteiligen. Allein am Konzernstandort Friedrichshafen rechnet ein Sprecher des Betriebsrats auf SWR-Anfrage mit über 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. "Mit ihren Trillerpfeifen werden sie ihre Wut hinausblasen", heißt es.

Der Stellenabbau sei inakzeptabel, so der Betriebsrat. Er wirft den Vorständen gravierende Managementfehler vor. Dass die nun auf Kosten der Belegschaft gehen sollen, sei nicht einzusehen, heißt es. Man werde diesem Plan den massiven Protest der Belegschaft entgegensetzen. Die Kundgebungen am Dienstag bildeten dazu den Auftakt.

Wir werden natürlich um jeden Arbeitsplatz in Deutschland kämpfen.

In Friedrichshafen zogen die Beschäftigten vom ZF-Werk 2 auf dem ehemaligen Zeppelin-Werftgelände und vom Forschungs- und Entwicklungszentrum in Richtung Vorstandszentrale, dem sogenannten ZF-Forum. Danach geht es am späteren Vormittag weiter zur Abschlusskundgebung vor dem Rathaus.

Beschäftigte von ZF Friedrichshafen protestieren gegen den geplanten Stellenabbau. SWR Achill Tiwary

Nicht nur in Friedrichshafen wollen die ZF-Beschäftigten gegen die Pläne des Vorstands protestieren: An vielen weiteren Standorten in Deutschland sollen Aktionen stattfinden, kündigte der Betriebsrat an. In Mannheim beispielsweise ist eine Protestaktion beim ZF-Unternehmensteil Wabco Radbremsen geplant - mit einem Autokorso durch die Stadt. Am Standort Saarbrücken bekommt die protestierende ZF-Belegschaft außerdem prominente Unterstützung: SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat sich für den frühen Nachmittag angekündigt.

Sinkende Nachfrage: Rückläufiger Automarkt bereitet ZF Probleme

ZF-Vorstandschef Holger Klein hatte Anfang August den Stellenabbau unter anderem mit einem rückläufigen Automarkt begründet: "In Deutschland liegt die Produktion des Pkw-Marktes um sechs Prozent unter der des Vorjahres und 16 Prozent unter dem Niveau von 2019." Dies habe auch bei ZF zu sinkender Nachfrage geführt. Hinzu komme der Wandel von der Verbrenner-Technologie hin zur Elektromobilität. Zur Herstellung von Elektromotoren brauche man deutlich weniger Personal als beispielsweise für den Bau eines klassischen Getriebes, so ZF-Vorstandschef Klein.

Klein sagte jedoch zu, einen Großteil des Stellenabbaus durch Frühverrentung und natürliche Fluktuation stemmen zu wollen. Das bedeutet: Ausscheidende Mitarbeiter werden nicht durch neue ersetzt. Betriebsbedingte Kündigungen schloss er aber nicht aus.

ZF Friedrichshafen hat hohe Schulden

ZF erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 47 Milliarden Euro und gilt damit nach Bosch als zweitgrößter deutscher Autozulieferer. Dennoch ist das Unternehmen hoch verschuldet: Auf knapp zehn Milliarden Euro bezifferte Finanzvorstand Michael Frick die Verbindlichkeiten des Unternehmens. Wegen der gestiegenen Zinsen tue sich der Konzern schwer mit dem Abbezahlen der Schulden.