Nach wochenlangen Debatten zur Migration will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bundesweite Grenzkontrollen einführen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) befürwortete die Pläne am Dienstag. An seine Parteikollegen in Berlin appellierte er, sich darauf zu verständigen, dass man die irreguläre Migration eindämmen müsse.