Ein Jahrzehnt lang war er einer der wichtigsten deutschen Snowboardcrosser und zählte zur Weltspitze. Nun hat Paul Berg vom SC Konstanz das Ende seiner aktiven Karriere verkündet.

Selbst mit 33 Jahren gehört Paul Berg noch zu den besten Snowboardcrossern der Welt. Nach 13 Jahren will sich der Profisportler nun aber zur Ruhe setzen. Das hat er am Montag bekannt gegeben. Berg holte zwei Einzelsiege im Weltcup, im Jahr 2019 wurde er im Team WM-Dritter und auch an den Olympischen Winterspielen nahm er drei Mal teil.

Paul Berg kann sich Zukunft als Trainer vorstellen

In einer Mitteilung des deutschen Snowboardverbands Snowboard Germany kündigte Berg an, sich fortan mehr seiner Familie und dem Studium widmen zu wollen.

Ich habe gemerkt, dass das Feuer, das man braucht, nicht mehr da ist.

Als Trainer würde er seinem Sport aber gerne erhalten bleiben. Snowboard-Sportdirektor Andreas Scheid würdigte Paul Berg als wichtigen Teil des deutschen Snowboardcross-Teams: Seine Erfahrung und sein Einsatz seien wertvoll gewesen und man hoffe, ihn in anderer Rolle irgendwann wiederzusehen.