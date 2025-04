Mittelalterliche Siedlung in Bodman-Ludwigshafen entdeckt

Bei Baggerarbeiten in Ludwigshafen am Bodensee sind Archäologen auf eine mittelalterliche Siedlung gestoßen. Eine dabei gefundene Münze gibt Rätsel auf.

Archäologinnen und Archäologen haben bei Bauarbeiten Spuren einer mittelalterlichen Siedlung in Bodman-Ludwigshafen entdeckt, das teilte das Landratsamt in Konstanz mit. Sie führen nun in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege Ausgrabungen durch, um so viele Funde wie möglich zu sichern und zu dokumentieren.

Römische Münze, Keramik und mittelalterliche Arbeitsgeräte

Besonders interessant ist den Archäologen zufolge der Fund einer Bronzemünze. Auf ihr sei vermutlich die Silhouette von Faustina Minor zu sehen. Sie war die Ehefrau des römischen Kaisers Marc Aurel. Das Bild sei aber nur noch schlecht erkennbar, heißt es. Wie die Münze in das mittelalterliche Dorf kam, sei bislang noch unklar.

Archäologen haben bei Grabungen in Bodman-Ludwigshafen eine rätselhafte römische Münze gefunden Landratsamt Konstanz

Außerdem wurden auch mittelalterliche Reste von Arbeitsgeräten und typischer Keramik entdeckt. Alles werde nun gesichert und untersucht. Derzeit wird auf dem Gelände in Ludwigshafen am Bodensee ein Mehrfamilienhaus gebaut. Die Kreisarchäologie hatte damit gerechnet, dass sich im Boden Fundstücke aus dem Mittelalter befinden.