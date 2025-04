Spargelernte am Bodensee läuft auf Hochtouren

per Mail teilen

Nur noch wenige Tage bis Ostern - dann kommt vielerorts frischer Spargel auf den Tisch. Damit der auch verfügbar ist, wird auch am Bodensee zurzeit geerntet.

Nachdem im vergangenen Jahr nasses Wetter die Spargelernte erschwert hatte, sind die Bedingungen am Bodensee zurzeit ziemlich gut. Ein Spargelbauer aus Tettnang berichtet von der diesjährigen Saison.

Spargelbauer aus Tettnang zufrieden mit Qualität

Die Spargelernte sei zunächst zögerlich gestartet, weil die Nächte kalt gewesen seien, sagt Spargelbauer Thomas Geiger aus Tettnang. Nun seien die Bedingungen aber gut. Das trockene Wetter sei ideal, damit die Pflanzen gut wachsen. Zu Ostern gebe es also genügend Spargel im Angebot, so Thomas Geiger. Er verkauft in seinem Dorfladen bereits weißen, grünen und lila Spargel.

Je wärmer, umso mehr Spargel. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Der wächst schön raus und ich finde ihn ausgezeichnet.

Auch für den Geschmack sei das warme und trockene Wetter der vergangenen Tage förderlich. Der Spargel sei "schön zart und im Aroma super", sagt der Spargelbauer zufrieden.

In Thomas Geigers Dorfladen gibt es kistenweise Spargel für die kommenden Osterfeiertage. Der Bauer und seine Frau sind mit der Menge und Qualität in diesem Jahr sehr zufrieden. SWR Foto: Martin Hattenberger

Großer Aufwand, bis der Spargel auf den Tisch kommt

Der Spargel wird beim Spargelhof Geiger direkt nach der Ernte weiterverarbeitet. In einer großen Halle wird der frischgeerntete Spargel auf ein großes Förderband gelegt, dann gewaschen, auf die richtige Länge geschnitten und je nach Qualität von Hand sortiert. Dabei achten die Mitarbeiterinnen darauf, wie der Kopf aussieht, wie dick der Spargel ist und wie gerade er gewachsen ist. Danach geht es für den Spargel in die Schälmaschine. Denn das sei ein Service, den viel Kunden schätzten, so Spargelbauer Thomas Geiger.

Frisch vom Feld wird der Spargel gereinigt und von Hand sortiert. SWR Foto: Martin Hattenberger

Im Anschluss wird der Spargel im eigenen Hofladen verkauft. Denn viele Kundinnen und Kunden warten schon lange darauf, dass die Spargelsaison wieder losgeht.

Leicht erhöhte Preise für Spargel

Die Preise habe Thomas Geiger in diesem Jahr aber etwas erhöhen müssen, damit auch etwas für den Betrieb übrig bleibt, sagt er. Ein Kilogramm kostet bei ihm zurzeit zwischen acht und neunzehn Euro - je nach Qualität.