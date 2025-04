per Mail teilen

Ein Mann soll in Weingarten (Kreis Ravensburg) seine Ex-Partnerin mit einem Messer schwer verletzt haben. Auch eine weitere Person wurde schwer verletzt.

In Weingarten (Landkreis Ravensburg) soll ein 32 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen seine Ex-Partnerin schwer mit einem Messer verletzt haben. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung befinde er sich nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

In einer Gaststätte war es zwischen ihm und der 31-Jährigen demnach zuvor zum Streit gekommen. Als die Frau das Lokal in der Nacht verließ, traf sie nach Polizeiangaben erneut auf ihren Ex-Partner. Der Mann soll dann auf sie zugegangen sein und sie schwer mit einem Messer verletzt haben. Die Frau flüchtete vor ihm, später brachten Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus.

Mann will den Tatverdächtigen aufhalten und wird schwer verletzt

Den Angaben zufolge versuchte eine Gruppe von Menschen, die zuvor auch in der Gaststätte gewesen war, den 32-Jährigen aufzuhalten. Ein Mann aus der Gruppe wurde ebenfalls schwer mit dem Messer verletzt. Auch er wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Der 32-jährige Verdächtige wurde direkt nach der Tat vorläufig festgenommen und dann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Befehl zur Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.