Neuer Bürgermeister in Hohentengen, Wiederwahl in Deggenhausertal

In den Gemeinden Hohentengen (Kreis Sigmaringen) und Deggenhausertal (Bodenseekreis) hat es am Sonntag Bürgermeisterwahlen gegeben. Sieger waren Florian Pfitscher und Fabian Meschenmoser.

Die Gemeinde Hohentengen im Landkreis Sigmaringen bekommt einen neuen Bürgermeister: Mit über 63 Prozent der Stimmen wurde Florian Pfitscher aus Königseggwald (parteilos) in das Bürgermeisteramt gewählt. Pfitscher war zuletzt bei der Gemeinde Mittelbiberach beschäftigt. Sein einziger Mitbewerber Gerd Miller aus Bad Saulgau erhielt knapp 35 Prozent der gültigen Stimmen. Amtsinhaber Peter Rainer, der 16 Jahre lang an der Rathausspitze stand, hatte nicht mehr für eine dritte Amtsperiode kandidiert. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 53 Prozent.

Bürgermeisterwahl auch in Deggenhausertal

In der Gemeinde Deggenhausertal im Bodenseekreis ist Fabian Meschenmoser (parteilos) in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt worden. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag erhielt der 41-Jährige gut 98 Prozent der Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 43 Prozent.

Am kommenden Wochenende wird in Friedrichshafen gewählt. Dort stehen sieben Kandidaten bereit, um neuer Oberbürgermeister zu werden.