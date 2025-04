Die Gas-Autofähre "Richmond" ist wieder zwischen Konstanz und Meersburg unterwegs. Die Ursache für die Panne vor vier Wochen sei nun geklärt, teilten die Stadtwerke Konstanz mit.

Vor vier Wochen blieb die Gas-Autofähre "Richmond" auf dem Bodensee plötzlich manövrierunfähig liegen. Die Ursache ist nun bekannt: Ein Unbekannter hatte zwischen Konstanz und Meersburg den Not-Halt-Knopf gedrückt. Die „Richmond“ fährt von heute an wieder regulär zwischen Nord- und Südufer des Bodensees.

Ursache für Panne der Gas-Autofähre auf Bodensee geklärt

Der Not-Halt-Knopf sei während der Fahrt bedient worden, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Konstanz . Möglicherweise habe ein Fahrgast mutwillig oder fahrlässig den Stillstand auf dem See verursacht. Ein technischer Defekt könne ebenso wie ein Bedien-Fehler der Mannschaft ausgeschlossen werden, so der Stadtwerke-Sprecher gegenüber dem SWR.

Die Gas-Autofähre "Richmond" verkehrt wieder zwischen Konstanz und Meersburg (Bodenseekreis). dpa Bildfunk Felix Kästle

In Absprache mit dem Schifffahrtsamt Konstanz habe man nun den Notschalter an einer Stelle auf der Fähre angebracht, an die kein Unbefugter herankomme. Gleichzeitig wurde eine routinemäßige Überholung des Schiffs durchgeführt. Deshalb habe es so lange gedauert, bis das Schiff wieder eingesetzt werden konnte. Die "Richmond" verkehrt seit Oktober 2023 auf dem Bodensee, es ist die erste Auto-Fähre mit Flüssiggasantrieb.