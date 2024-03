Sonnenbad in Karlsruhe eröffnet Freibadsaison

So früh wie kaum ein anderes Bad in Deutschland

Das Sonnenbad am Rheinhafen in Karlsruhe ist am Freitag in die Freibadsaison gestartet. Damit ist es eines der ersten in Deutschland.

Traditionell startet das Sonnenbad als erstes Freibad in Karlsruhe in die Saison. Am Freitag war es soweit - mit dem Anbaden beendete das Sonnenbad die Winterpause. Damit ist das Bad nicht nur das erste in Karlsruhe, sondern auch eines der ersten in Deutschland. Die Gäste erwartet eine Wassertemperatur von 27 Grad. Das Anbaden stand in diesem Jahr unter dem Motto „Erwacht aus dem Winterschlaf und ab in die Fluten". Darum waren auch Badegäste im Pyjama beziehungsweise im Schlafanzug bei der Saisoneröffnung im Wasser. Bis 2022 öffnete das Sonnenbad bereits im Februar. Wegen gestiegener Energiekosten wurde der Saisonstart im vergangenen Jahr auf März geschoben. Das bleibt auch in diesem Jahr so. Auch mit Schirm wurde beim Anbaden geschwommen. Wegen des Regens natürlich. SWR Trotz der gestiegenen Kosten gebe es keine Erhöhung der Eintrittspreise, so der Chef der Karlsruher Bäderbetriebe Oliver Sternagel. Das Sonnenbad bezieht seine Energie über Fernwärme. Früher sei das Heizkraftwerk nebenan froh gewesen, einen Abnehmer für seine überschüssige Wärme zu haben, erzählt Sternagel. Das sei inzwischen nicht mehr so. Man zahle für Fernwärme und leiste sich die zusätzlichen Kosten, das Sonnenbad früher zu öffnen. Der Freundeskreis des Sonnenbads unterstütze das Bad mit jährlich 18.000 Euro. Anbaden im Sonnenbad: Maskottchen Kai der Hai. Plüschig, nicht bissig. SWR Saison im Sonnenbad in Karlsruhe bis Ende Oktober Im Gegensatz zum Sonnenbad haben die anderen Freibäder in Karlsruhe noch geschlossen. Wann sie öffnen, ist noch unklar. Die Saison im Sonnenbad in Karlsruhe endet am 31. Oktober und damit später als in allen anderen Karlsruher Freibädern.