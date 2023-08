Henning Mohr arbeitet als Redakteur und multimedialer Reporter im SWR-Studio Karlsruhe.

Geboren und aufgewachsen in der Kurpfalz. Hat viele Jahre an unterschiedlichen Orten in Deutschland gelebt und gearbeitet. Anfang 2023 dann nach Karlsruhe gezogen. Irgendwann ist's auch mal gut. Begeistert sich für Sprache und alles, was man mit ihr anfangen kann. Mag Reisen und Gespräche, weil beides den Horizont erweitert. Und eiskalte Buttermilch.

Heimat

Die Kurpfalz und Baden. Hierhin ist er nach Stationen in Bamberg, München, Berlin, Halle/Leipzig und Saarbrücken dann auch zurückgekehrt.

Sein Antrieb

Geschichten. Im Leben geht es immer um Geschichten. Und darum, sie zu erzählen.