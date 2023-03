Sonnenbad am Rheinhafen eröffnet Freibadsaison in Karlsruhe

per Mail teilen

Traditionell eröffnet das Karlsruher Sonnenbad als erstes Freibad in Deutschland die Freibadsaison. Wegen der Energiekrise ist das Bad allerdings fast zwei Monate später dran.

Normalerweise beginnt das traditionelle Anbaden am Rheinhafen im Karlsruher Sonnenbad bereits im Februar. Dieses Jahr öffnet das Bad aber erst am Freitag seine Türen. Ab 10:00 Uhr können die Badegäste im Karlsruher Freibad ins Becken springen. Bis 12:00 Uhr ist der Eintritt frei.

"Wir haben Mitglieder und Freunde, die schon sehnsüchtig darauf warten, anzuschwimmen."

Eröffnungszeremonie ohne Kostüme

Statt dem Sprung ins Nass in Kostümen soll es diesmal bei der Eröffnungszeremonie ruhiger zugehen. Das Becken ist mit einem Band in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Frieden abgesperrt. Die Badegäste betreten in normaler Badekleidung über die Treppe das Becken. Um dem Frieden zu Gedenken, soll vor Ort auch der Song "Ein bisschen Frieden" von Nicole gespielt werden.

"Wir freuen auf einen schönen Sommer im Sonnenbad."

Karlsruher Bäder sucht Fachpersonal

Die Pressesprecherin der Karlsruher Bäder, Luisa Schnepf, wünscht sich gutes Wetter für den Sommer. Die restlichen Freibäder in Karlsruhe öffnen erst am 27. Mai für den Badebetrieb.

"Es ist auf jeden Fall noch eine ausreichende Temperatur zum Sportschwimmen."

Bis dahin suchen die Karlsruher Bäder noch händeringend nach Fachpersonal. Bisher sei die Lage aber noch zu stemmen, sagt Schnepf.

Wassertemperatur kälter als letztes Jahr

Eine Änderung gibt es auch bei der Wassertemperatur. Während die Badegäste letztes Jahr noch in 28 Grad warmes Wasser springen konnten, wird es dieses Jahr vermutlich um die 27-28 Grad warm sein. Auch das ist eine Folge der Energiekrise.



Bisher konnten laut Schnepf die Energiesparmaßnahmen rund 69 Prozent Energie einsparen. Das Bad ist vergangenen Herbst früher als bisher in die Winterpause gegangen und die Öffnungszeiten wurden verkürzt. Beide Maßnahmen sollen auch in diesem Jahr wieder umgesetzt werden.