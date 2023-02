Mirka Tiede arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

SWR Mirka Tiede ist Journalistin bei SWR Aktuell. Sie ist für Online, Radio und Fernsehen im Einsatz und berichtet über aktuelle Themen aus dem Raum Karlsruhe. Heimat Eigentlich Rheinhessen. Inzwischen fühlt sich Karlsruhe aber an, wie eine zweite Heimat. Ihr Antrieb Selbst neue Perspektiven zu entdecken und die auch anderen ermöglichen zu wollen Als Autorin hatte sie einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen Ich hatte schon das Glück, mit vielen außergewöhnlichen und facettenreichen Menschen Gespräche führen zu können. Jedes Mal bin ich dafür dankbar, wie viel Vertrauen mir entgegengebracht wird. Besonders prägend war dabei eine junge Frau, die mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine geflohen war und mit mir trotzdem über ihre Erfahrung redete.