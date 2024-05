Das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte Karlsruhe feiert mit einer Menschenkette um das Bundesverfassungsgericht den 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Es ist die erste große Aktion des Bündnisses.

"Rechtsstaat schützen, Freiheit feiern": Unter diesem Motto haben sich am Donnerstagabend am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Menschen versammelt, um den 75. Geburtstag des Grundgesetzes zu feiern. Das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte Karlsruhe hat aus diesem Anlass eine Menschenkette um das Bundesverfassungsgericht organisiert. Sie soll einen Schutzmantel symbolisieren, der die Verfassung schützt. Rund 1.000 Menschen haben sich an der Aktion beteiligt.

Menschenkette etwa gegen 18:45 Uhr geschlossen

Wenn die rund 650 Meter lange Menschenkette etwa gegen 18:45 Uhr geschlossen ist, soll das durch eine Fanfare von Blasmusikern des Badischen Staatstheaters verkündet werden, so der Veranstalter. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben für die Aktion einen Lieblingsartikel des Grundgesetzes ausgewählt und auf einem großen Plakat oder einem T-Shirt mitgebracht.

Das Grundgesetz bedeutet für mich ein Leben in einem wunderbaren Land, in dem wir sehr viele Rechte haben. Das gilt es, zu erhalten.

Anschließend gibt es eine gemeinsame Feier auf dem Schlossplatz. Ein Anstoßen auf das Geburtstagskind beendet laut dem Veranstalter den offiziellen Teil der Veranstaltung.

Bürgerinnen und Bürger feiern das Grundgestz vor dem Bundesverfassungsgericht SWR

Bündnis für Demokratie und Menschenrechte Karlsruhe

Die Menschenkette ist die erste große Aktion des Bündnisses für Demokratie und Menschenrechte Karlsruhe. Es ist im vergangenen Februar gegründet worden und setzt sich aus über 50 verschiedenen Karlsruher Institutionen zusammen. Unter anderem aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion.

Als übergreifendes Ziel hat sich das Bündnis nach eigenen Angaben der Demokratiestärkung in der Region verschrieben. Durch die Zusammenarbeit sollen die Anstrengungen dafür gebündelt und Bildungs- sowie Beteiligungsangebote in den Mittelpunkt gestellt werden. Auch die AfD wollte beitreten. Aber das wurde vom Bündnis abgelehnt.