Heute vor 75 Jahren hat der Parlamentarische Rat das Grundgesetz verkündet. Zum Jubiläum gibt es in Berlin einen Staatsakt. Auch BW feiert den Geburtstag mit vielen Veranstaltungen.

Das Grundgesetz wird 75 - am 23. Mai 1949 hatte es der Parlamentarische Rat feierlich verkündet. Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) würdigte es "nach dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte" als "Grundlage für die Demokratie und für die Freiheit, in der wir leben dürfen!".

Neben dem Jahr 1949 markiere das Jahr 1989 eine weitere glückliche Wegmarke in der deutschen Geschichte, so Strobl weiter: "Die Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik sind aufgestanden und sind für Recht und Freiheit auf die Straße gegangen." Daraus sei die Einheit Deutschlands erwachsen.

Zur Feier des Jubiläums finden heute in ganz Baden-Württemberg Veranstaltungen statt. Hier ein Überblick:

Freiburg beginnt schon am Morgen mit den Feierlichkeiten. Ab 10 Uhr startet die Grundgesetz-Geburtstagsparty von der Landeszentrale für politische Bildung. Hier gibt es Vorträge, Gespräche und weitere Aktionen.

In Stuttgart gibt es um 18 Uhr eine Veranstaltung mit Diskussion, die unter anderem die Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert. Unter den Gästen ist auch der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof. Das Interesse war schon im Vorfeld groß - die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Außerdem wird das Stuttgarter Rathaus bis Mitternacht in Schwarz-Rot-Gold beleuchtet.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gilt als Hüter des Grundgesetzes. Hierher können sich alle Bürgerinnen und Bürger wenden, wenn sie meinen, in ihren Grundrechten verletzt worden zu sein. Die besondere Bedeutung des Verfassungsgerichts wird ab 18 Uhr gefeiert - mit einer Menschenkette des "Bündnis für Demokratie und Menschenrechte" um das Gebäude. Dabei soll es den Angaben zufolge auch um die Bedrohungen gehen, denen die freiheitlich-demokratische Grundordnung heute ausgesetzt sei.

Wenn die etwa 650 Meter lange Menschenkette geschlossen sei, soll das durch eine Fanfare von Blasmusikern des Badischen Staatstheaters verkündet werden. Anschließend gibt es eine gemeinsame Feier auf dem Schlossplatz.

Am Abend gibt es zudem noch eine Podiumsdiskussion mit der Verfassungsrichterin Gabriele Abels und dem Professor für Zeitgeschichte, Philipp Gassert. Sie beginnt um 19 Uhr in der Landesbibliothek.

Ich hoffe sehr und wünsche mir inständig, dass es immer genug Menschen gibt, die den Wert der Freiheit und der Demokratie kennen und sich deshalb jeden Tag dafür entscheiden, sich für Freiheit und Demokratie einzusetzen.

Tübingen hat eine Dialogveranstaltung geplant. Dabei geht es um "Unser Grundgesetz: Auftrag für den demokratischen Alltag?" Mitglieder des Tübinger Bündnisses für Demokratie und Menschenrechte haben das Event organisiert. Los geht's um 18 Uhr im Weltethos-Institut.

In Schwäbisch-Gmünd gibt es anläßlich des Jahrestages einen Vortrag des Historikers Peter Zolling im Kulturzentrum Prediger. Er geht um 19 Uhr los. Anschließend soll es noch eine Diskussion geben.

Biberach: Schwarz-rot-goldene-Bierdeckel in Gaststätten

In Biberach beteiligen sich auch Kneipen an den Feierlichkeiten zum Grundgesetz. In einigen Gaststätten liegen schwarz-rot-goldene Bierdeckel aus. Darauf stehen zentrale Begriffe aus dem Grundgesetz.