Bei Bretten hat es einen tödlichen Unfall mit einer Bahn gegeben. Ein Gleisarbeiter erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Bei einem Unfall an der Bahnstrecke zwischen Bretten und Gondelsheim ist am Montagmorgen ein Arbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei gehörte der 49-Jährige zu einem Bautrupp, der an der Bahnstrecke im Einsatz war. Dabei geriet der Arbeiter offenbar zu nahe an die Gleise und wurde von einem vorbeifahrenden Regionalzug erfasst.

Hergang von tödlichem Unfall bei Bretten noch unklar

Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Wegen der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke zwei Stunden lang gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Bruchsal hat die Ermittlungen aufgenommen.