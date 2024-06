In Bretten startet am Freitag das Peter-und-Paul-Fest. Damit verwandelt sich Bretten bis Montag wieder in eine Stadt im Spätmittelalter. Hier gibt's die wichtigsten Infos.

"Eine Stadt lebt ihre Geschichte" - das Motto des Peter-und-Paul-Festes in Bretten an diesem Wochenende. Es könnte nicht passender sein: Historischer Hintergrund ist die Belagerung Brettens im Jahr 1504 durch den Herzog von Württemberg, die auf dem Fest mit der Inszenierung "Schlacht um Brettheim" dargestellt wird. Das Fest ist Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO und das größte Mittelalterfest im Südwesten. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 120.000 Besuchern. Die Stadt Bretten hat gut 30.000 Einwohner.

- Freitag, 28. Juni

- Samstag, 29. Juni

- Sonntag, 30. Juni

- Montag, 1. Juli

- Wie kommt man an Tickets und was kosten sie?

- Anfahrt und Parken

Was gibt's zu sehen auf dem Peter-und-Paul-Fest in Bretten?

Jeder Tag hat sein eigenes Motto auf dem Peter-und-Paul-Fest in Bretten. Am Freitag "Bretten rüstet sich", am Samstag "Bretten wehrt sich", am Sonntag "Bretten huldigt" und am Montag "Bretten feiert". An allen Tagen gibt's Musik, Tanz, Gaukler und Kämpfer, Bürgerwehren, Fahnen und Fanfaren, verteilt über die ganze Stadt.

Freitag, 28. Juni "Bretten rüstet sich"

Am Freitag um 18 Uhr findet auf dem Kirchplatz ein ökumenischer Gottesdienst statt. Um 18:45 Uhr ziehen die Teilnehmer öffentlich ihre Rüstungen und Gewänder an. Um 19 Uhr ist die Festeröffnung auf dem Marktplatz mit allen 79 Gruppen. Rund 300 Gewandete werden dabei sein und über den Platz laufen.

Samstag, 29. Juni "Bretten wehrt sich"

Vieles findet rund um den Simmelturm statt, unter anderem um 15 Uhr "Kleine Recken, große Kämpfer": Kinder spielen und üben mit Landsknechten. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren.

Was sind Gewandete und Landsknechte? Gewandete ist eine Selbstbezeichnung von Menschen in mittelalterlicher Kleidung, die häufig auf Mittelalterfesten zu finden sind. Im Unterschied zu einer Verkleidung oder einem Kostüm zeichnet sich ihre Kleidung in der Regel dadurch aus, dass unter anderem Schnitt, Stoffe und Farben historisch möglichst akkurat angewendet und eingesetzt werden. Während Mittelalterfesten wie dem Peter-und-Paul-Fest halten sich Gewandete zudem oft in "Lagern" auf, in denen sie wie im Mittelalter leben. Im Gegensatz zu einer Verkleidung versuchen Gewandete, das Leben im Mittelalter für die Besucher so akkurat wie möglich zu repräsentieren.

Als Landsknechte bezeichnete man im Mittelalter Söldner, die als Fußsoldaten im Dienste zahlreicher Herrscher in ganz Europa standen. Sie kämpften unter anderem mit Langspieß und Hellebarde sowie Schwert und Dolch.

Um 19 Uhr wird die "Schlacht um Brettheim" aufgeführt und um 21:45 Uhr der Große Zapfenstreich der Bürgerwehr Bretten. Um 23:30 Uhr gibt's das "Große Peter-und-Paul-Brillantfeuerwerk" über der Innenstadt.

Sonntag, 30. Juni "Bretten huldigt dem Kurprinz"

Der historischer Festumzug zieht durch die Stadt. In allen Lagern wird gefeiert. Der Peter-und-Paul-Festumzug mit rund 3.000 Gewandeten ist eines der Highlights des gesamten Peter-und-Paul-Festes. Der Umzug beginnt um 14:30 Uhr und führt über Friedenstraße, Bismarckstraße, Melanchthonstraße, Marktplatz und Weißhoferstraße.

Ab 23 Uhr zieht der "Pestzug" durch die mittelalterlichen Gassen über Viehmarkt, Seedamm, Bauern, Stadtwache und Landsknechtslager am Amtshof

Montag, 1. Juli "Bretten feiert"

Um 11 Uhr findet das "Schwartenmagenfest" statt, ein Umzug durch die Stadt. Von 14 bis 16 Uhr gibt's das Kinderfest "Vom Knappen zum Ritter" am Kirchplatz und am Simmelturm in verschiedenen Lagern.

Wie kommt man an Tickets und was kosten sie?

Tickets bekommt man bei der Tourist-Info Bretten und an vier Tageskassen. Außerdem im Netz auf der Seite des Peter-und-Paul-Festes, als PDF-Datei zum Ausdrucken oder als Datei zum Vorzeigen für Handy und Smartwatch. Für Kinder von 7 bis 17 Jahren gelten ermäßigte Preise.

Tagestickets für Freitag, Samstag oder Sonntag kosten für Erwachsene 12 Euro, für Kinder und Jugendliche (siehe oben) 8 Euro. Ein Tagesticket für die ganze Familie kostet 26 Euro (maximal 4 Kinder, 7 bis 17 Jahre).

Festtickets gelten für das gesamte Peter-und-Paul-Fest, also für alle Tage. Sie kosten 20 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder und Jugendliche. Ein Festticket für die ganze Familie (maximal 4 Kinder, 7 bis 17 Jahre) kostet 52 Euro.

Die Inszenierung der "Schlacht um Brettheim" am Samstag kostet 3 Euro extra.

Anfahrt und Parken

Die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt während des Peter-und-Paul-Festes sind erwartungsgemäß sehr begrenzt. Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Aus jeder Richtung kommend gibt es laut Veranstalter an den Stadtbahnhaltestellen außerhalb von Bretten die Möglichkeit, das Auto abzustellen, zum Beispiel an den Haltestellen in Gölshausen, Dürrenbüchig oder Diedelsheim. Von dort sollten Besucher mit der Stadtbahn zur Haltestelle Stadtmitte fahren. Weitere günstige Haltestellen sind Bretten Bahnhof, Wannenweg und Schulzentrum.