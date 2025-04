Nach dem Messerangriff am Hauptbahnhof in Karlsruhe ist der Täter weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet weiter nach ihm und verdächtigt mittlerweile eine konkrete Person.

Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe haben am Montagnachmittag neue Erkenntnisse zum Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof geteilt. Bei dem Opfer des Messerangriffs am vergangenen Freitag sowie dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um afghanische Staatsangehörige. Man könne aktuell nicht ausschließen, dass der Tat ein Streit zwischen den beiden vorausgegangen sei, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Messerangriff Karlsruhe - Polizei sucht nach wie vor nach Täter

Der 28-jährige Tatverdächtige sei weiterhin auf der Flucht. Die Fahndungsmaßnahmen dauern dementsprechend an. Das 23-jährige Opfer des Messerangriffs wird nach Polizeiangaben weiterhin medizinisch behandelt. Der junge Mann wurde bei der Attacke schwer am Oberarm verletzt und musste noch vor Ort medizinisch behandelt werden.

