Kreis Karlsruhe: Unfall mit Zug und Auto in Bretten

In Bretten (Kreis Karlsruhe) sind am Mittwoch ein Auto und ein Zug zusammengestoßen. Bei dem Unfall ist niemand verletzt worden.

In Bretten ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit einem Zug und einem Auto gekommen. Der Wagen ist nach Angaben der Polizei in der Pforzheimer Straße von einem Parkplatz alleine rückwärts in die Gleise gerollt. Auf dem Weg dorthin habe das Fahrzeug einen Zaun mitgenommen.

Fahrerin saß bei Unfall nicht im Auto

Die Fahrerin saß nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Auto. Das Fahrzeug sei nach dem Zusammenstoß vom Zug mitgeschleift worden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dazu, warum das Fahrzeug ins Rollen gekommen ist, dauert noch an.

Bahnstrecke bei Bretten gesperrt

Vorübergehend ist die Bahnstrecke laut Polizei zwischen Bretten und Maulbronn-West in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Der Zug sei evakuiert und die Fahrgäste mit einem Ersatzzug nach Bretten gebracht worden.