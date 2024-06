per Mail teilen

Am Montag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Bretten tödlich verletzt worden. Der Mann war von der Straße abgekommen und in einen trockenen Bachlauf gestürzt.

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Bretten (Kreis Karlsruhe) tödlich verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei ohne erkennbaren Grund von der Fahrbahn abgekommen und in einen trockenen Bachlauf gestürzt. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Streckenabschnitt für Unfallaufnahme gesperrt worden

Der Streckenabschnitt musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterer tödlicher Unfall bei Bretten

Bereits am Montagmorgen hatte es auf der B294 zwischen Neulingen-Bauschlott und Bretten einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Autofahrer ist in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Die B294 war bis nachmittags in beide Fahrtrichtungen gesperrt.