Sommer in Karlsruhe und Pforzheim: Wann öffnen die Freibäder in der Region?

Ende Mai kann in der Region überall fröhlich geplanscht werden. In Karlsruhe hat bereits das erste Freibad geöffnet. In Pforzheim und anderen Städten der Region öffnen sie in den nächsten Wochen.

Es gab sie bereits: die ersten warmen Tage des Jahres. Wenn es bald regelmäßiger warm wird, steigt die Lust aufs Freibad. Das erste Freibad in Karlsruhe hat schon geöffnet, die meisten in der Region ziehen im Mai nach.

Das Turmbergbad in Karlsruhe wird am 09. Mai öffnen. Eine Woche später kann man das Freibad Rüppurr besuchen und ab dem 25. Mai hat das Rheinstrandbad Rappenwört geöffnet. Seit Mitte März gibt es bereits Badespaß im Sonnenbad in Karlsruhe. Lange war nicht klar, ob die Freibäder wegen des Personalmangels rechtzeitig öffnen können.

Eröffnung der Freibäder in Pforzheim und im Enzkreis

In Pforzheim starten das Wartberg- und das Nagoldbad am gleichen Tag in die Saison. Am 11. Mai sind die Freibäder bereit, ebenso wie das Erhard-Fahlbusch-Freibad in Niefern-Öschelbronn. Das Schlossbad in Remchingen kann man bereits einen Tag früher besuchen.

Freibäder in Rastatt und Baden-Baden: So öffnen sie für den Sommer

In Baden-Baden kann ab dem 18. Mai fröhlich geplanscht werden. In Rastatt startet die Badesaison voraussichtlich eine Woche später.

Manche Städte haben noch keine Termine für den Start der Freibadsaison veröffentlicht. So konnten auf Nachfrage Calw und Bruchsal noch keine Öffnungsdaten nennen. Hier müssen sich die Fans des kühlen Nasses also noch gedulden.