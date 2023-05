Nur acht Sekunden braucht er von seiner Wohnung zu seinem Arbeitsplatz: Roland Hilner ist seit 46 Jahren Schwimmmeister und leitet das Sonnenbad in Karlsruhe.

Fast sein ganzes Leben hat er bisher im Schwimmbad verbracht. Roland Hilner ist Schwimmmeister und leitet das Sonnenbad in Karlsruhe. Er ist mit 46 Jahren Berufserfahrung der dienstälteste Schwimmmeister der Stadt.

SWR-Reporter Henning Mohr hat den Schwimmmeister im Sonnenbad besucht:

Wohnung liegt direkt im Sonnenbad in Karlsruhe

Der 62-Jährige hat vermutlich einen der kürzesten Arbeitswege, den man überhaupt haben kann. Seine Wohnung ist direkt im Sonnenbad.

"Ich kann nie sagen, dass ich zu spät zur Arbeit komme. Ich habe exakt acht Sekunden vom Hausaustritt bis zum Badeintritt."

Unfälle und Todesfälle im Freibad miterlebt

Nach über 40 Jahren am Beckenrand hat Roland Hilner schon einiges erlebt. Als Schwimmmeister hat er schon Unfälle gesehen, die tödlich endeten. Andere lebensbedrohliche Situationen sind aber auch gut ausgegangen. Beispielsweise hatte ein Mann aus Heidelberg einen Herz-Kreislauf-Stillstand und überlebte. "An dem Tag, als er wieder aufwachte, war ab sofort sein neuer Geburtstag. Seitdem ruft er mich jedes Jahr an, um sich zu bedanken", erinnert sich Roland Hilner.

Nach all der Zeit überwiegen für den Schwimmmeister die schönen Momente in seinem Job. "Vor allem das Miteinander mit den Badegästen, die schon fast ein Familienersatz sind." Aus Gästen seien in all den Jahren auch Freunde geworden, sagt Hilner.

Fachkräftemangel in Freibädern spürbar

Den Fachkräftemangel in den Freibädern spürt auch der 62-Jährige. "Es bewerben sich viel zu wenige", sagt Hilner. Das liege seiner Meinung nach nicht nur an einer geringeren Nachfrage als früher, sondern auch an der Auswahl der zur Verfügung stehenden Bewerberinnen und Bewerber. "Wir brauchen ein gewisses Niveau an Schulbildung und wer dem nicht nachkommt, der schafft den Bäderalltag nicht", erklärt Hilner.

Die Ausbildung beschreibt er als anspruchsvoll. Aus der Meisterschule komme man als "halber Jurist, halber Mediziner und halber Chemielaborant", sagt er. Wegen des Mangels an Nachwuchs sei es wichtig, das aktuelle Personal zu halten. "Die Leute, die wir haben, müssen wir hegen und pflegen."