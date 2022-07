Fabiola Germer arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell und ist gerne multimedial unterwegs: Egal ob Berichterstattung im Hörfunk, Online oder auf Social Media.

Fabiola Germer ist seit 2021 Reporterin bei SWR Aktuell. Für SWR Aktuell Online schreibt sie über Themen aus Karlsruhe und der Region. Neben dem Schreiben von Artikeln, berichtet sie auf dem DASDING Instagram-Kanal @wirsindkarlsruhe aus dem Studio Karlsruhe über das, was für junge Menschen in der Fächerstadt wichtig ist. Regelmäßig produziert sie auch Beiträge für den Hörfunk und ab und zu für die Landesschau. Nachdem sie ihr Abitur in Karlsruhe auf dem Zweiten Bildungsweg nachgeholt hat, studierte sie in Karlsruhe Kulturjournalismus und fand so zum Südwestrundfunk.

Heimat

Eigentlich ein kleines Dorf bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, aber nach fast zehn Jahren in Baden, ist nun auch Karlsruhe eine Heimat geworden.

Liebste Themen

Als Reporterin alles, was tagesaktuell wichtig ist, aber auch darüber hinaus noch einen Mehrwert verspricht. Vor allem aber Themen, die auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam machen und Geschichten von Menschen, die etwas spannendes, berührendes oder kurioses zu erzählen haben. Und ganz besonders: Geschichten von und über Menschen, die inspirieren.