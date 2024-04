In Waldbronn (Kreis Karlsruhe) ist am Samstagmittag eine 69-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem Verbrechen aus.

Eine 69-jährige Frau ist am Samstagmittag in ihrer Wohnung in Waldbronn-Reichenbach tot aufgefunden worden. Laut einer Mitteilung der Polizei hatten sich zuvor Zeugen gemeldet, nachdem sie keinen Kontakt mehr zu der Frau hatten aufnehmen können. Mord in Waldbronn? Ein Sprecher der Polizei sagte, dass nach dem derzeitigen Stand von einem Kapitalverbrechen ausgegangen wird. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren Ermittlungen eine 35-köpfige Sonderkommission "Keller" eingerichtet. Weitere Details sind noch nicht bekannt.