per Mail teilen

Felix Wnuck ist Journalist bei SWR Aktuell. Er ist für Online und Radio im Einsatz und berichtet über aktuelle Themen aus dem Raum Karlsruhe.

Felix Wnuck SWR

Felix Wnuck ist Teil der SWR-Redaktion in Karlsruhe. Zusammen mit den anderen Reporterinnen und Reportern berichtet er über alles, was die Leute im Raum Karlsruhe, Rastatt und Pforzheim bewegt. Die Beiträge sind je nach Thema für SWR Aktuell Online, SWR1 oder SWR4 .

In Germersheim geboren, aber Karlsruher Kind. Nach dem Abitur ging es dann nach Bremen, Prag und Berlin, um Geschichte zu studieren. Nach einer Station in Frankfurt bei der Konzernkommunikation der Lufthansa Group ist er wieder zurück in seiner Heimat. Beim SWR ist er seit 2022 als multimedialer Reporter im Einsatz.