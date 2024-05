Vor rund drei Wochen wurde eine 69-jährige Frau tot in einer Wohnung in Waldbronn gefunden. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zum möglichen Täter und auch zur Todesursache.

Im Fall der 69-jährige Frau, die in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, ist bestätigt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um ihren 39-jährigen Sohn handelt. Auch die Todesursache steht mittlerweile fest.

Frau in Waldbronn an Kopfverletzungen gestorben

Die Frau soll durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf so schwer verletzt worden sein, dass sie daran gestorben sei, heißt es von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe auf Nachfrage des SWR. Außerdem habe sie mehrere Stichverletzungen erlitten. Der 39-jährige Sohn sitzt derzeit in Untersuchungshaft und hat laut Staatsanwaltschaft Haftbeschwerde eingelegt. Das Gericht muss demnach prüfen, ob er als Tatverdächtiger weiterhin in U-Haft bleiben muss.

Die Leiche der Frau wurde am 20. April in Waldbronn in ihrer Wohnung gefunden. Bekannte aus dem Umkreis der Frau hatten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie die 69-Jährige nicht mehr kontaktieren konnten. Die Frau sei schon fünf Tage zuvor, am 16. April, verstorben, so die Staatsanwaltschaft. Noch am selben Tag wurde der 39-jährige Sohn als Tatverdächtiger festgenommen. Das Tatmotiv ist noch unklar.