Ein Schwerverletzter bei Frontalzusammmenstoß in Gernsbach

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der B462 in Gernsbach am Samstagabend schwer verletzt worden. Sein Auto prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Auf der B462 in Gernsbach (Kreis Rastatt) ist ein 39-Jähriger nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Fahrer vermutlich alkoholisiert Die 63-jährige Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Laut Polizei war der Fahrer zum Unfallzeitpunkt vermutlich alkoholisiert. Der entstandene Sachschaden liegt den Angaben nach bei etwa 50.000 Euro. Die Bundesstraße sowie der Tunnel in Gernsbach mussten während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden.