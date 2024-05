Unfälle mit gestohlenen Autos in Rastatt und Pforzheim

In Rastatt und Pforzheim hat es am Wochenende Unfälle mit gestohlenen Autos gegeben. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Der Fahrer des gestohlenen Autos in Rastatt ist 14 Jahre alt.

In Rastatt hat ein 14-jähriger Jugendlicher laut Polizei am Samstagabend zunächst den Schlüssel aus einem mutmaßlich unverschlossenen Auto gestohlen. In der Nacht auf Sonntag kam er zurück und fuhr mit dem Auto davon. Der Besitzer des Autos wurde daraufhin über ein Ortungssystem informiert, dass sich sein Auto in Bewegung gesetzt hatte. Auf der Flucht vor der Polizei prallte der Jugendliche gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der 14-Jährige blieb nach Polizeiangaben unverletzt, seine ebenfalls minderjährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Einen ähnlichen Fall gab es in Pforzheim: Ein 21-Jähriger flüchtete am Sonntag mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei und kollidierte mit mehreren Fahrzeugen. Die drei Insassen - der 21-jährige Fahrer und seine beiden 16-jährigen Begleiter - flüchteten kurzzeitig zu Fuß weiter, konnten dann aber festgenommen werden. Acht Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Polizisten und ein Baby. Der 21-Jährige hat keine Fahrerlaubnis. Außerdem besteht der Verdacht, dass er unter Drogen am Steuer gesessen ist. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Außerdem wurde eine Ampel beschädigt.