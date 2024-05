Über 670 Millionen: So teuer könnte das neue Zentralklinikum in Rastatt werden

per Mail teilen

Das geplante Zentralklinikum am Rastatter Münchfeldsee könnte deutlich teurer werden, als bisher erwartet. Das geht aus dem nun vorgestellten Finanzierungskonzept hervor.

Lange blieben die Kostenschätzungen im Verborgenen, doch nun liegt das Finanzierungskonzept für das geplante Zentralklinikum in Rastatt vor. Der Neubau soll deutlich teurer werden, als ursprünglich geplant.

Verdopplung der kalkulierten Zahlen seit 2019

Im Jahr 2019 ging man noch von etwa 331 Millionen Euro für den geplanten Klinikneubau in Rastatt aus. Jetzt sind die Kosten um mehr als das Doppelte auf rund 676 Millionen Euro gestiegen. Vor allem die massiv gestiegenen Baukosten nannten die Gesellschafter als Grund hierfür.

Finanzierungskonzept stützt sich auf Landesförderung

Rund 387 Millionen Euro werden an Landesfördermitteln erwartet. Das Finanzierungskonzept wird kommende Woche vor dem Gemeinderat in Baden-Baden und dem Kreistag in Rastatt erörtert. Der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden, Thomas Iber, betonte bei der Vorstellung der Zahlen, dass der Klinikbetrieb durch das Zusammenlegen von drei Krankenhäusern deutlich wirtschaftlicher werde.

Möglicher Baustart für geplantes Zentralklinikum in Rastatt unklar

Derzeit laufen in Rastatt noch Bodenuntersuchungen auf dem Münchfeldgelände. Das neue zentrale Großklinikum wird frühestens 2033 in Betrieb gehen.