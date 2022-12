Rastatt: Bürgerinitiative übergibt Liste mit 4.100 Unterschriften

per Mail teilen

Vertreter der Rastatter Bürgerinitiative gegen das geplante Zentralklinikum am Münchfeldsee haben eine Liste mit über 4.100 Unterschriften übergeben. Ziel ist ein Bürgerentscheid über den Klinikstandort.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind ausdrücklich für das neue Zentralklinikum in Rastatt. Ihrer Meinung nach sollte es aber aus Lärmschutz- und Umweltgründen nicht am Münchfeldsee, sondern am südlichen Stadteingang auf dem ehemaligen französischen Kasernengelände Merzeau entstehen.

Die Unterschriftenliste wurde am Donnerstag im Rastatter Rathaus übergeben

Deutlich mehr Unterschriften als gefordert

Die Stadt Rastatt hat nun zwei Monate Zeit, die Unterschriftenliste zu prüfen. Sind die Rahmenbedingungen erfüllt, wird es innerhalb von vier Monaten einen Bürgerentscheid über den Klinikstandort geben.

Für einen Bürgerentscheid hätten rund 2.600 Unterschriften ausgereicht. Immerhin circa 1.500 Bürger mehr haben sich mit ihren Unterschriften für den Klinikstandort am Rande der Stadt ausgesprochen. Ein Bürgerentscheid hat die gleiche Wirkung wie ein Gemeinderatsbeschluss.