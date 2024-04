per Mail teilen

Die Geldnot bei Volocopter aus Bruchsal spitzt sich nach eigenen Angaben zu. Neben staatlicher Hilfe hofft das Unternehmen für Flugtaxis auch auf neues Geld von den privaten Anteilseignern.

Das Flugtaxi-Unternehmen Volocopter aus Bruchsal im Landkreis Karlsruhe benötigt nach eigenen Angaben neues Geld von seinen derzeitigen privaten Anteilseignern. Sollten sich die Beteiligten nicht auf eine weitere Finanzierungsrunde einigen, "müssen wir in absehbarer Zeit eine Insolvenz in Betracht ziehen", so CEO Dirk Hoke. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet.

Geld für Volocopter soll von mehreren Seiten kommen

Zu den Anteilseignern gehören neben den Gründern unter anderem auch Mercedes-Benz und der chinesische Autohersteller Geely. Darüber hinaus hofft Volocopter auch auf einen staatlich verbürgten Kredit.

Aktuell ist im Gespräch, dass das Bundesverkehrsministerium und der Freistaat Bayern in Höhe von 100 Millionen Euro für Volocopter bürgen. Der Betrag wurde in den letzten Wochen immer kleiner. Zunächst war laut Medienberichten von 300 Millionen Euro, dann von 150 Millionen Euro und jetzt von noch 100 Millionen Euro die Rede. Man warte noch auf eine Entscheidung aus Bayern, teilte das Bundesverkehrsministerium auf SWR-Anfrage mit. Das Land Baden-Württemberg hatte zuvor eine ähnliche Unterstützung abgelehnt.

Unternehmen muss kommerziellen Betrieb für Flugtaxi verschieben

Das Unternehmen aus Bruchsal wollte bei Olympia in Paris diesen Sommer durchstarten. Zum ersten Mal sollten mit dem selbst entwickelten elektrischen Flugtaxi Passagiere gegen Geld durch die Luft geflogen werden. Dieses Ziel wird Volocopter nach Angaben einer Sprecherin nicht mehr erreichen. Schauflüge, beispielsweise mit Politikern, soll es bei Olympia mit einer vorläufigen Verkehrszulassung aber trotzdem geben.

Bis heute fehlt Volocopter zum Beispiel die sogenannte Musterzulassung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Nur damit dürfte das Unternehmen den regulären Passagierbetrieb starten. Ob und wann diese Zulassung kommt, ist unklar. Volocopter rechnet damit noch in diesem Jahr.

Die EASA will auf SWR-Nachfrage keinen Zeitplan nennen und weist darauf hin, dass es "zu großen Teilen darauf ankommt, wann das Unternehmen demonstrieren kann, dass ihr Produkt die Anforderungen an eine Zulassung erfüllt."