Eistreff Waldbronn soll weitere zehn Jahre bestehen

Der Gemeinderat Waldbronn hat einer Verlängerung des Pachtvertrags mit dem Eistreff-Betreiber zugestimmt. In zehn Jahren soll das Gelände dann an die Firma Agilent Technologies verkauft werden.

Es gab viel Hin und Her in den letzten Jahren beim Thema Eistreff Waldbronn (Landkreis Karlsruhe). Nun hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, den Pachtvertrag für den überregional beliebten Eistreff zu neuen Konditionen um zehn Jahre zu verlängern, wie die Stadtverwaltung Waldbronn mitteilte.

Eistreff Waldbronn: Parkhaus soll gebaut werden

Außerdem beschloss der Gemeinderat am Mittwochabend, dass der größte Gewerbesteuerzahler in Waldbronn, Agilent Technologies, in einem ersten Schritt ein Parkhaus auf der Parkfläche des Eistreffs errichten und in zehn Jahren dann das komplette Eistreff-Gelände erwerben darf.

Die große Mehrheit für das Verhandlungsergebnis mit Agilent Technologies ist ein klares, politisches Signal, dass die Gemeinde die strategische Weiterentwicklung von Agilent am Standort unterstützen möchte.

Keine Verkaufsverhandlungen mit Eistreff-Betreiber

Außerdem stärke der Beschluss der Gemeindeverwaltung den Rücken für die weiteren Gespräche mit dem Unternehmen, so Stalf und er freue sich, dass dem Eistreff eine verdiente längerfristige Planungssicherheit für weitere zehn Jahre gewährt werden solle. Der alte Pachtvertrag läuft im September 2025 aus. In der Vergangenheit stand auch immer wieder die Schließung des für die Gemeinde teuren Eistreffs im Raum.

Einen Antrag der "Aktiven Bürger", Verkaufsverhandlungen mit der Betreibergesellschaft aufzunehmen, lehnte der Gemeinderat ab. Die private gemeinnützige Eistreff-Betreibergesellschaft hatte schon vor Monaten - unterstützt vom Eis- und Rollsport Club Waldbronn (ERC) und dem Förderverein Eistreff - ein Kaufangebot vorgelegt, um den Eistreff auch über zehn Jahre hinaus zu erhalten.