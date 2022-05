Katharina Raquet arbeitet als Redakteurin und multimediale Reporterin im SWR-Studio Karlsruhe. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel und bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten.

Katharina Raquet arbeitet seit mehr als 20 Jahren für das SWR Studio Karlsruhe als Reporterin und Redakteurin. Die Themen umfassen die ganze Palette eines Regionalstudios - aktuelles Geschehen ist ebenso dabei wie Umweltthemen und die Reportage von einer Demo oder aus dem Karlsruher Zoo. Katharina Raquet SWR Patricia Neligan Vor ihrer Zeit beim SWR hat Katharina Raquet beim Privatfunk gearbeitet, Wende und Mauerfall in Berlin miterlebt, BWL an der Dualen Hochschule in Ravensburg studiert, eine Ausbildung zur Hotelkauffrau absolviert, bei einem Fachmagazin volontiert, eine Weiterbildung zur Rundfunkredakteurin gemacht und sich den Wind während längerer Aufenthalte in Kanada, USA und Spanien um die Nase wehen lassen.