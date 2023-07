per Mail teilen

Ein Brand bei einem Automobilzulieferer in Simmersfeld hat in der Nacht zu Montag einen Millionenschaden verursacht. Ein Mensch wurde schwer verletzt, zwei weitere leicht.

Ein Feuer beim Automobilzulieferer Boysen in Simmersfeld im Kreis Calw hat laut Polizei einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Ein Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal kam mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zwei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen.

Großaufgebot der Feuerwehr bei Brand in Simmersfeld

Rund 150 Feuerwehrleute waren im Industriegebiet im Einsatz, außerdem zahlreiche Rettungskräfte. Nach Angaben der Calwer Feuerwehr waren mehrere Tausend Liter eines Lösungsmittels ausgelaufen und in Brand geraten. Die Feuerwehr verhinderte mit einem massiven Schaumteppich die Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäude. Die betroffene Fertigungshalle stand jedoch bereits in Flammen, als die Wehrleute eintrafen.

Brand bei Automobilzulieferer in der Nacht unter Kontrolle

Nach zwei Stunden, gegen vier Uhr am Morgen, hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Ein Mitarbeiter des Automobilzulieferers hatte den Brand in der Nacht gegen zwei Uhr bemerkt und Alarm geschlagen. Derzeit hält die Feuerwehr Brandwache an der abgebrannten Halle. Warum das Lösungsmittel auslaufen konnte, ist noch unklar.