Leiche aus Baggersee in Linkenheim-Hochstetten geborgen

Rettungskräfte haben am Samstagnachmittag eine Wasserleiche aus einem Baggersee in Linkenheim-Hochstetten geborgen. Um wen es sich handelt, ist laut Polizei noch unklar.

Am Samstag haben Einsatzkräfte eine Wasserleiche aus dem Baggersee "Giesen" in Linkenheim-Hochstetten (Landkreis Karlsruhe) geborgen. Offenbar hatten Passanten die Leiche im Wasser entdeckt. Daraufhin rückten Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung an. Laut einer Sprecherin der Polizei Karlsruhe, hat der Körper schon länger im Wasser gelegen. Die Identität ist weiterhin unbekannt. Weitere Informationen waren zunächst nicht zu bekommen. Die Kripo hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen.