Nach dem Brand eines Autos in einer Parkgarage in Pforzheim laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Es ist das zweite Mal, dass dort vermutlich Brandstifter am Werk waren.

Die Kriminalpolizei versucht, die Ursache für den erneuten Brand in einer Parkgarage in Pforzheim zu finden. Das Auto, das am Samstagabend brannte, stand laut Polizei bereits im Februar in Flammen. Das Autowrack im obersten Geschoss des Parkhauses wurde bisher noch nicht entsorgt. Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang gibt. Zeugen hören lauten Knall aus dem Parkhaus in Pforzheim Zeugen hörten am Samstag einen lauten Knall, weswegen die Polizei auch diesmal Brandstiftung nicht ausschließen kann. Verletzt wurde niemand. Die Parkhausebene wird derzeit nicht genutzt, da sie saniert wird. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie hoch der Sachschaden diesmal ist, steht noch nicht fest. Im Februar waren dort drei Fahrzeuge ausgebrannt, der Schaden damals lag bei rund 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat bisher keine Spur von den oder dem Brandstifter und sucht Zeugen.