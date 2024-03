Feuerwehr in Pforzheim evakuiert Wohnhaus und Restaurant

Am Sonntagabend haben Feuerwehr und Polizei ein Mehrfamilienhaus und ein Restaurant in Pforzheim evakuiert. Die Einsatzkräfte hatten in einer Tiefgarage Benzindampf festgestellt.

Wegen einer unklaren Gefahrenlage wurden ein Wohnhaus und ein Restaurant in Pforzheim von Einsatzkräften evakuiert. Ein Anwohner hatte die Polizei informiert, nachdem er in der Tiefgarage im Ortsteil Dillweißenstein vermeintlich Gas gerochen hatte. Die Feuerwehr stellte bei Messungen dann Benzindampf in der Luft fest. Das Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen wurde daraufhin geräumt. Ebenso ein Restaurant im Erdgeschoss, in dem 30 Gäste saßen, wie ein Sprecher der Pforzheimer Polizei am Montag sagte. In einem Ablaufschacht der Tiefgarage fand die Feuerwehr schließlich rund 1.000 Liter eines Benzin-Wasser-Gemischs, das abgepumpt wurde. Feuerwehr und Polizei räumten ein Mehrfamilienhaus und ein Restaurant. Einsatzreport24 Feuerwehr Pforzheim gibt Wohnhaus wieder frei Danach konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Wer das Gemisch in den Schacht gekippt hat, muss nun ermittelt werden.