Waldbronn: Verhandlungsergebnis zur Zukunft des Eistreffs

Der Erhalt des Eistreffs in Waldbronn stand in den vergangenen Jahren immer wieder auf der Kippe - jetzt scheint ein Ende der Hängepartie in Sicht.

In der Frage um die Zukunft des Eistreffs in Waldbronn gibt es erste Ergebnisse. Der Gemeinderat hatte die Verwaltung beauftragt, Verhandlungen mit dem Unternehmen Agilent über einen möglichen Kauf des Geländes zu führen. Auch für die die Betreibergesellschaft gibt es ein Angebot. Laut Waldbronns Bürgermeister Christian Stalf (CDU) will Agilent zunächst ein Parkhaus auf der Parkfläche des Eistreffs errichten. Die Gemeinde Waldbronn habe Interesse daran, öffentliche Parkplätze in diesem Parkhaus zu ermöglichen. Außerdem nehme man weitere Verhandlungen auf mit dem Ziel, dem Unternehmen ein Recht zum Ankauf an der Fläche des Eistreffs zu verschaffen, so Stalf gegenüber dem SWR. Damit solle Agilent über die Fläche verfügen können, allerdings erst in zehn Jahren. Pachtvertrag mit Eistreff-Betreiber soll verlängert werden Gleichzeitig werde die Verwaltung beauftragt, den Pachtvertrag mit der Betreibergesellschaft des Eistreffs für die nächsten zehn Jahre zu verlängern. Der Vertrag läuft im September 2025 aus. Der Eistreff sei eine überregional beliebte Einrichtung und ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien, so Stalf. Ich kann dem Gemeinderat nur empfehlen, diesem ausgewogenen und zielführenden Verhandlungsergebnis zuzustimmen. Betreiber soll mehr Verantwortung für Eistreff Waldbronn übernehmen Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Gemeinde sei es zwingend geboten, neue Verhandlungen zu führen, heißt es von der Gemeinde. Die Betreibergesellschaft müsse mehr Verantwortung übernehmen, unter anderem finanziell, so Ende Oktober 2023 hatte die Betreibergesellschaft der Gemeinde ein Angebot zum Kauf des Geländes vorgelegt. Der Eistreff in Waldbronn ist ein beliebter Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien Eistreff Waldbronn GmbH Stalf: Agilent wichtiger Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler in Waldbronn Mit der angedachten Lösung erhalte Agilent Technologies einen soliden Weg für ihre geplante strategische Weiterentwicklung am Standort Waldbronn, so Bürgermeister Stalf. Dies stärke den Wirtschaftsstandort Waldbronn. Außerdem würden damit langfristig Arbeitsplätze erhalten und geschaffen. Man sichere die Zukunft des Standorts für einen großen und wichtigen Gewerbesteuerzahler der Gemeinde. Das sei ein wichtiger Beitrag zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen. Eistreff Waldbronn - das sagt die Betreibergesellschaft zum Vorschlag Von der Betreibergesellschaft des Eistreff Waldbronn heißt es auf SWR-Anfrage, man freue sich generell über den Vortstoß, den Pachtvertrag um zehn Jahre verlängern zu wollen. Allerdings seien zehn Jahre eine eher kürzere Zeitspanne für langfristige Planungsvorhaben - und eben auch wieder mit einem Ende verbunden. Wir hätten für den Eistreff Waldbronn am liebsten eine langfristige, endgültige Lösung mit uns - über die zehn Jahre hinaus. Die Ergebnisse der Verhandlungen mit der Betreibergesellschaft und Agilent sollen am 24. April im Gemeinderat besprochen werden.