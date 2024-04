per Mail teilen

In Bischweier (Kreis Rastatt) hat der Bau eines neuen Logistikzentrums von Mercedes-Benz begonnen. Am Donnerstag war Spatenstich für das Millionenprojekt.

Für über 200 Millionen Euro entsteht in Bischweier ein Logistikzentrum von Mercedes-Benz. Das International Consolidation Center (ICC) wird auf dem Gelände des ehemaligen Spanplattenwerks der Firma Kronospan gebaut. Die Arbeiten haben offiziell mit dem ersten Spatenstich am Donnerstag begonnen. Im zweiten Quartal 2025 soll es in Betrieb gehen. Gebaut wird das ICC vom Projektentwickler Panattoni. Mercedes-Benz mietet es dann.

Unter anderem entstehen vier Hallen mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 100.000 Quadratmetern sowie Büroflächen. Rund 500 Menschen sollen künftig dort arbeiten. Das ehemalige Spanplattenwerk wurde abgerissen. Rund 250.000 Tonnen des Abrissmaterials sollen bei dem Bau wiederverwendet werden, so die Projekt-Verantwortlichen.

Logistikzentrum von Mercedes-Benz soll Versorgungsstelle werden

Das International Consolidation Center soll eine Versorgungsstelle für das Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz werden. Von dort aus sollen Bauteile für Fahrzeuge künftig verteilt werden – unter anderem aus und in das Werk in Rastatt, aber auch international. Außerdem sollen Bauteile in Bischweier teils auch vormontiert werden.

Im Vorfeld des Baus gab es einen Bürgerentscheid in Bischweier. Dabei sprachen sich im Januar 2023 rund 76 Prozent für das Logistikzentrum aus.