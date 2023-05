Im Mercedes-Benz-Werk in Gaggenau ist am Freitag eine neue Produktionshalle eröffnet worden. In dem Neubau werden künftig Heckklappen, Türen und Motorhauben hergestellt.

In der neuen Produktionshalle sollen zukünftig rund 100 Beschäftigte arbeiten. Fast zwei Jahre wurde an dem neuen Gebäude gebaut, mit seiner Einweihung verspricht sich das Unternehmen eine Stärkung des Standorts Gaggenau (Landkreis Rastatt). Rund 30 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. Moderne Produktionshalle entsteht in Gaggenau Besonders auffällig am sogenannten "Bau 50" ist seine aufwändige Begrünung: Unter anderem wurden an einer Seitenwand fast 20.000 dauergrüne Pflanzen angebracht. Die sollen nicht nur schön aussehen und Lebensraum für Insekten bieten, sondern auch das Gebäude durch Wasserverdunstung kühlen. Außerdem gibt es durch das neue Gebäude nun kürzere Produktionswege. Laut Mercedes-Benz entfallen mit dem Neubau viele Fahrten zwischen dem Werk und dem jetzigen Standort im Gewerbegebiet Rotenfels und somit auch die damit verbundenen Kosten und Umweltbelastungen. Um Lärm nach außen zu vermeiden, wurde bei dem Bau besondere Schallschutztechnik eingesetzt. Die neue Produktionshalle bei Mercedes-Benz in Gaggenau ist begrünt. SWR