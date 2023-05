Am Morgen sind auf dem Gelände des Mercedes-Werks in Sindelfingen zwei Menschen getötet worden. Laut Polizei wurde ein 53-Jähriger festgenommen. Das Tatmotiv ist bislang unklar.

Bei Schüssen auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks in Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind am Morgen zwei 44-jährige Männer getötet worden. Das bestätigte die Polizei dem SWR.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 7:45 Uhr in der Halle 56 bei laufender Produktion. Dort wird die S-Klasse hergestellt. Normalerweise arbeiten dort 1.500 Personen in zwei Schichten. Viele Mitarbeitende seien Zeugen der Schüsse geworden, so ein Polizeisprecher. Ein 44-jähriger Mann wurde tödlich und ein weiterer schwer verletzt. Dieser erlag wenig später seinen Verletzungen. Die Polizei nahm kurz nach den Schüssen einen 53-jährigen Tatverdächtigen fest und stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Der mutmaßliche Schütze wurde am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 53-jährigen türkischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl wegen Totschlags in zwei Fällen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Ein Mercedes-Sprecher teilte zunächst mit, eine dritte Person sei verletzt worden. Das dementierte die Polizei wenig später.

Am Tor 5 des Werksgeländes von Mercedes-Benz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) stehen am Donnerstagmorgen viele Polizeiautos. Dort wurden zwei Männer erschossen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Rettig

Polizei: Werksschutz überwältigte Tatverdächtigen

Wie die Polizei mitteilte, haben Mitarbeitende des Werksschutzes den Tatverdächtigen kurz nach den Schüssen überwältigt. Sie hielten den 53-Jährigen demnach in der Halle fest und übergaben ihn an die Polizei. Der Tatverdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Das Tatmotiv ist bislang unklar. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr. Zunächst wurden Teile des Werks evakuiert, nach SWR-Informationen konnte ein Großteil der Belegschaft an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Schock in Sindelfingen sitzt tief

"Die tragischen Nachrichten aus Sindelfingen haben uns zutiefst geschockt", sagte ein Mercedes-Benz-Sprecher. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort."

Sindelfingens Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) erklärte gegenüber dem SWR: "Wir sind alle tief betroffen. Es ist ein schlechter Tag für die Stadt, für das Werk und wir denken an die Menschen." In solchen Situationen sei man im engen Kontakt mit dem Werk und den Einsatzkräften. "Das ist eine ganz enge Verbindung von Werk und Stadt. Wir haben auch viel Verunsicherung aus der Bevölkerung wahrgenommen", sagte Vöhringer. Zu dem Zeitpunkt sei allerdings noch nicht bekannt gewesen, dass der mutmaßliche Täter gefasst wurde.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schockiert. "Ein Familienvater ist gestorben, der hat Kinder hinterlassen. Das ist sehr hart", sagte ein Kollege eines der Opfer dem SWR. "Ich habe kein gutes Gefühl dabei, jetzt zur Arbeit zu gehen", erklärt ein anderer Mitarbeiter. "Ich kannte die zwei Kollegen. Ich komme immer noch nicht klar, was passiert ist." Gerade wisse er nicht, wie er arbeiten solle.

Das SWR Extra von 12 Uhr zu den tödlichen Schüssen im Mercedes-Werk Sindelfingen zum Nachschauen:

Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Beamtinnen und Beamten der Polizei gingen von einem Einzeltäter aus, sagte ein Sprecher dem SWR. Der festgenommene Verdächtige solle zu Tat und Motiv vernommen werden. Zudem fänden zahlreiche Befragungen von Zeugen statt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Polizeieinsatz #Sindelfingen1105📝1.Pressemitteilung mit ersten Erkenntnissen →https://t.co/ePLJjdal1aBitte unterlassen Sie Spekulationen im Kommentarbereich, dies erleichtert uns die Arbeit. Danke. pic.twitter.com/WuJ6ZRJgis

Die Mitarbeitenden der betroffenen Halle haben das Mercedes-Werksgelände mittlerweile verlassen. Sie werden psychologisch betreut, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Produktion im Werk laufe normal weiter, hieß es. Nur die betroffene Werkhalle bleibt bis Sonntag geschlossen - die Produktion dort läuft erst wieder ab Montag.

Tote waren Mitarbeiter eines externen Dienstleisters

Bei den beiden Toten und dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Mitarbeiter der Firma Rhenus, die als externer Dienstleister auf dem Werksgelände tätig ist. Dies sagte eine Sprecherin des Logistikdienstleisters. Nähere Angaben wurden auf Nachfrage nicht gemacht. "Management und Mitarbeiter der Rhenus Automotive sind schockiert über den Vorfall und sprechen den Opfern, ihren Angehörigen und allen Zeugen des Vorfalls ihr tiefstes Mitgefühl aus", teilte das Unternehmen mit.

Anteilnahme auch von Politikern aus BW

Inzwischen haben sich verschiedene Politikerinnen und Politiker über den Kurznachrichtendienst Twitter zu den Vorkommnissen geäußert. Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) schrieb: "Was für schreckliche Nachrichten aus Sindelfingen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich schnelle und gute Besserung." Der baden-württembergische SPD- und Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch teilte mit: "Die Nachrichten aus Sindelfingen sind bestürzend. Meine Gedanken gelten den Opfern und ihren Angehörigen." Auch Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) drückte ihre Anteilnahme über Twitter aus. Özdemir, Stoch und Aras bedankten sich in ihren Mitteilungen auch bei den Einsatzkräften vor Ort.

Einfach unfassbar schrecklich - meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und Freunden. Danke an alle Rettungskräfte in #Sindelfingen für ihren mutigen Einsatz. https://t.co/bMeXqVuKxG

Bereits zweiter gewaltsamer Angriff auf Werksgelände

Bereits vor über einem Jahr gab es einen Vorfall auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen. Ein Mann war im Februar 2022 mit einem Kleinbus über das Gelände gerast. Zuvor hatte er eine Schranke durchbrochen. Die Polizei stoppte ihn mit einem Schuss ins Bein.