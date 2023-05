Nach Schüssen im Raum Stuttgart: LKA erhöht Druck

Immer wieder fielen in den vergangenen Monaten Schüsse in der Region. Rund 1.000 Kontrollen hat die Polizei im Rahmen der Ermittlungen schon durchgeführt. Teils mit Erfolg.

Etwa 1.000 Personen- und Fahrzeugkontrollen hat die Polizei im Rahmen der Ermittlungen zu Schüssen in der Region Stuttgart durchgeführt. All das innerhalb der vergangenen vier Wochen. "Vor allem Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz wurden dabei festgestellt", sagte der Pressesprecher des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württembergs.

Kontrollen um Stuttgart dienen auch Prävention

Über 250 Spuren ist die Polizei in den vergangenen vier Wochen nachgegangen. Die Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart, Ulm und Ludwigsburg arbeiten hierfür eng mit dem LKA Baden-Württemberg zusammen. Bei den Kontrollen stellten die Beamten jedoch neben Verstößen gegen das Waffengesetz vor allem Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest.

"Die Kombination aus Ermittlungen und präventiven Kontrollmaßnahmen führen zu Ermittlungserfolgen. Wir erhalten ein immer besseres Gesamtbild."

Bisher vier Verdächtige festgenommen

Insgesamt vier Tatverdächtige wurden inzwischen festgenommen. Zwei stehen im Verdacht, auf eine Shisha-Bar in Plochingen geschossen zu haben. Einem 21-Jährigen wurde eine Maschinenpistole abgenommen. Ein Weiterer soll an der Schießerei in Stuttgart-Zuffenhausen beteiligt gewesen sein. Alle vier Männer befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.