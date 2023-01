Bürgerentscheid in Bischweier über Kronospan-Gelände

Abgestimmt werden soll über ein Logistik-Zentrum, das Mercedes Benz in Bischweier (Landkreis Rastatt) bauen will. An dem Standort, an dem früher die Firma Kronospan angesiedelt war.

Es gibt wenig Kritik, viel Zustimmung und trotzdem gibt es am Sonntag den Bürgerentscheid. Es geht um das Gelände des Kronospan Werkes in Bischweier. Hier wurden früher Pressspanplatten hergestellt, seit 2011 steht hier aber alles still. Mittlerweile tut sich was auf dem Gelände. Letztes Jahr begann der Abriss, mittlerweile sind die alten Hallen so gut wie weg und nun soll etwas Neues her.

Es gibt Pläne für ein Logistikzentrum für die Automobilindustrie. Bevor die Planung und der Bau aber losgehen können, sollen die Bürger in Bischweier dazu ihre Meinung abgeben. Mercedes Benz und Panattoni, ein Projektentwickler für Industrie- und Logistik-Immobilien, wollen das „International Consolidation Center“ bauen, kurz „ICC“.

Wenig Kritik, viel Zustimmung und trotzdem Bürgerentscheid

Im Gemeinderat in Bischweier sprechen sich die Vertreterinnen und Vertreter fraktionsübergreifend für den Bau des Logistikzentrums aus. Bisher wurde auch kein größerer Protest gegen die Pläne bekannt. Es scheint so, dass offensichtlich viele Menschen dafür sind. Trotzdem will Robert Wein, der Bürgermeister von Bischweier den Bürgerentscheid.

Im Gespräch macht Robert Wein deutlich, die direkte Zustimmung der Bevölkerung ist ihm wichtig. Es werde schließlich eine Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte getroffen, so begründet er sein Vorhaben. Harsche Kritik äußert die Vereinigung Kuppenheim4Future, die ist im Nachbarort Kuppenheim beheimatet und quasi ein Ableger der Klimaschutz-Organisation Fridays for Future.

Kritik von Kuppenheim4Future

Die Mitglieder von Kuppenheim4Future erkennen an, dass die Fläche schon bebaut und damit versiegelt war. Und das der geplante Neubau keine grüne Wiese zur Betonwüste macht. Die Vereinigung kritisiert aber, dass ein Neubau grundsätzlich eine große Menge an Treibhausgas freisetzt, vor allem dann, wenn die Baumaterialen von weit herkommen.

Selbst Kritiker gehen von einem "Ja" aus

Kuppenheim 4Future kritisiert zudem, dass im Zusammenhang mit dem geplanten Logistikzentrum viele Fahrzeuge mit Verbrennermotoren fahren würden, die wiederum die Umweltbelastungen ansteigen lassen. Allerdings gehen die Klimaschützer selbst davon aus, dass der Bürgerentscheid für den Bau das Logistikzentrum stimmen wird.

Planer sprechen von umweltfreundlichem Logistikzentrum

Das ICC werde kein normales Logistik-Zentrum sein, sondern ein topmodernes und umweltfreundliches, so ein Sprecher von Mercedes Benz. Konkret geplant seien eine Photovoltaik-Anlage auf dem gesamten Dach und eine Begrünung der Fassade mit Pflanzen. Der Lieferverkehr, LKW, die von und zum ICC fahren, sollen elektrisch angetrieben Fahrzeuge sein und mit selbst erzeugten Strom betankt werden, so die Planung von Mercedes Benz und der Porjektentwickler

Logistikzentrum soll auch vernetzen und koordinieren

Das LCC werde außerdem auch ein Konsolidierungszentrum, so der Autobauer. Verschiedene Produktionssparten und mehrere Werke von Mercedes-Benz sollen in dem geplanten Zentrum in Bischweier koordiniert und vernetzt werden. So wolle man LKW-Fahrten und damit wiederum CO2 einsparen. Fällt der Bürgerentscheid zugunsten des Baus des Logistikzentrums aus, könnte in drei bis vier Jahren das ICC fertiggestellt werden.