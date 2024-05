Versuchtes Tötungsdelikt? 39-Jähriger soll Anwalt in Karlsruhe gewürgt haben

Ein 39-jähriger Mann sitzt nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in Karlsruhe in Untersuchungshaft. Er soll nach einer Gerichtsverhandlung einen Anwalt gewürgt haben.

Gegen einen 39-jährigen Mann wird wegen eines mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts in Karlsruhe ermittelt. Der Beschuldigte soll am Dienstag gegen 13:30 Uhr nach einer Gerichtsverhandlung am Familiengericht das Gebäude verlassen und einen Rechtsanwalt unvermittelt angegriffen haben. Er habe den 41-Jährigen zu Boden gestoßen und gewürgt, um ihn zu töten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei in Karlsruhe.

Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe: Passanten halfen Opfer

Passanten sei es schließlich gelungen, den mutmaßlichen Angreifer von seinem Opfer wegzuziehen. Der Anwalt verletzte sich den Angaben zufolge am Kopf und kam stationär in ein Krankenhaus. Der Beschuldigte wurde am Dienstag festgenommen und am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Polizei, auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat, dauern noch an. Die Polizei sucht Zeugen.