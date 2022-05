per Mail teilen

Andreas Fauth arbeitet als Redakteur und multimedialer Reporter im SWR Studio Karlsruhe.

Andreas Fauth SWR Patricia Neligan

Andreas Fauth studierte Geschichte und Anglistik in Freiburg. Machte nach einer studienbegleitenden Journalistenausbildung beim ifp in München sein Volontariat beim SWR. Berichtet seit 2014 als Redakteur und multimedialer Reporter aus dem SWR-Studio Karlsruhe. Dazu gehören Reportagen aus der Region, Berichte über über Mordprozesse oder Kommunalpolitik. Besonders viel Spaß machen ihm hintergründige Recherchen - etwa über die "Motorrad-Poser-Szene" an der Schwarzwaldhochstraße. Hat auch spannende Geschichten aus Pforzheim und dem Kreis Calw im Blick.

Heimat

Karlsruhe, aufgewachsen in Marxzell im Albtal

Sein Antrieb

Komplizierte Dinge so zu erklären, dass sie jeder versteht und gerne lesen, sehen und hören will.