Die Stadt Rastatt sucht Unterkünfte für Flüchtlinge. Oberbürgermeisterin Monika Müller geht dafür in die Offensive. Am Mittwoch lädt sie die Rastatter Bürgerinnen und Bürger zu einem Informationsabend ein, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Die Unterbringung von Flüchtlingen aus den verschiedensten Kriegs- und Krisengebieten der Welt stellt auch die Stadt Rastatt vor große Herausforderungen. In der Barockstadt müssen dringend weitere Unterkünfte geschaffen werden.

Rastatts neue Oberbürgermeisterin Monika Müller (SPD) sagte beim Neujahrsempfang Anfang Januar, das Thema habe im Rathaus hohe Priorität. Bei der Suche nach Lösungen sollen auch die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden.

Monika Müller, Oberbürgermeisterin von Rastatt Stadt Rastatt

Rastatt: Wohnraum für Flüchtlinge gesucht

Deshalb findet am Mittwoch in der Badner Halle in Rastatt eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Dort soll es konkret um Möglichkeiten gehen, wie Flüchtlinge künftig in Rastatt untergebracht werden können.

Es darf auch kritische Stimmen geben!

Auf dem Podium stehen neben Monika Müller weitere Vertreter der Stadt Rastatt, des Landkreises Rastatt und der Polizeibehörden für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Es sei ihr wichtig, so die Oberbürgermeisterin, eine Plattform zu schaffen, auf der Bürgerinnen und Bürgern ihre Bedenken äußern können.

Im Gegenzug wolle Müller aber auch Aufklärungsarbeit leisten. Das Vertrauen in die Demokratie könne nur gestärkt werden, wenn auch kontroverse Diskussionen nicht gescheut würden.

Rastatt sucht nach Möglichkeiten, Wohnraum für Flüchtlinge bereitzustellen

Ende September vergangenen Jahres hat der Gemeinderat der Stadt Rastatt die Verwaltung beauftragt, mögliche Standorte und Unterbringungsmöglichkeiten zu prüfen. So sollen bestehende Gebäude wie das Technische Rathaus in der Platanenstraße zu Unterkünften umgebaut und zusätzliche Wohnungen angemietet werden. Dies wäre beispielsweise im Hochhaus in der Plittersdorfer Straße möglich. Weitere Möglichkeiten im Stadtgebiet würden geprüft, hieß es.

Die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen ist in Rastatt seit 2015 ein Grundsatzbeschluss. Das Konzept sieht vor, die Flüchtlinge möglichst gleichmäßig über das Stadtgebiet und die Ortsteile zu verteilen, um eine bestmögliche Integration zu ermöglichen.

Bevölkerung protestiert gegen geplante Unterbringung

In der Barockstadt haben sich im vergangenen Jahr zwei Bürgerinitiativen gegründet. Während sich die eine Initiative für eine Unterkunft im Bereich Münchfeld stark macht, wendet sich die andere gegen Umbaupläne für das Technische Rathaus in der Platanenstraße.

Anwohner befürchten einen Wertverlust ihrer Immobilien, sollten dort Wohnungen für Flüchtlinge entstehen. Die Pläne für das Münchfeld-Areal sind nach Angaben der Stadt inzwischen vom Tisch. Im Technischen Rathaus könnten nach derzeitigem Stand einzelne Wohnungen für Flüchtlinge entstehen.

Wohnraum für Flüchtlinge auch in Baden-Baden gesucht

Auch andere Städte und Gemeinden haben große Probleme, ausreichend Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Mehrere Kommunen, darunter auch Baden-Baden, haben bereits Brandbriefe an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geschrieben.

Im Dezember betonte Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) in einem Brief, dass die Kurstadt die höchste Flüchtlingszuweisungsquote pro Einwohner in Deutschland hat. Die Kurstadt stoße dabei längst an ihre logistischen Grenzen. Späth bat die Landesregierung um Unterstützung.