Die Freibäder in der Region stehen in den Startlöchern und bereiten sich auf die Saison vor. Nur das sonnige Freibadwetter lässt noch auf sich warten. Eine Übersicht über die Freibäder in Karlsruhe, Ettlingen, Bruchsal, Rastatt und im Enzkreis, die schon im Mai öffnen.

Badesee Buchtzig und Albgaubad in Ettlingen

In Ettlingen startet die Freibadsaison wie in jedem Jahr am ersten Mai. Das Albgaubad öffnet dann für Besucherinnen und Besucher täglich von 9 bis 20 Uhr. Der Badesee Buchtzig und das Waldbad Schöllbronn öffnen etwas später und zwar erst am 18. Mai.

Freibäder in Bruchsal öffnen voraussichtlich Mitte Mai

Auf Nachfrage des SWR heißt es von den Stadtwerken in Bruchsal, dass die Freibadsaison vermutlich am 20. Mai in den Bruchsaler Bädern beginnt. Es hänge jedoch von der Witterung ab, ob das SaSch! in Bruchsal und die Freibäder in den Stadtteilen in Heidelsheim und in Obergrombach zum angepeilten Datum öffnen.

Waldseebad Gaggenau und Natura in Rastatt

Auch das Waldseebad in Gaggenau (Kreis Rastatt) möchte am 20. Mai in die Saison starten. Das Natura Freibad in Rastatt will bereits am 12. Mai für Besucherinnen und Besucher öffnen.

Freibäder in Karlsruhe wollen Ende Mai öffnen

Eines der Karlsruher Freibäder ist schon seit dem 31. März geöffnet. Zwar sollen die restlichen Freibäder am 27. Mai in die Saison starten, aber laut einer Sprecherin sei noch nicht klar, ob nicht doch ein Freibad geschlossen bleiben muss. Es stehe die Überlegung im Raum, wegen Personalmangel ein Freibad zu schließen oder die Öffnungszeiten zu verkürzen. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht.

Nach aktuellem Stand öffnen die Karlsruher Freibäder am 27. Mai von 9 bis 20 Uhr.

Wartbergfreibad in Pforzheim und Freibad in Mühlacker

Zwei Freibäder aus dem Enzkreis starten auch schon im Mai in die Saison: Das Wartbergbad in Pforzheim öffnet am 20. Mai für Besucherinnen und Besucher. In Mühlacker geht es schon am ersten Mai von 9 bis 20 Uhr los.