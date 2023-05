Die Freibäder in der Vorder- und Südpfalz starten in die Badesaison 2023. Wir haben eine Übersicht, wann welche Freibäder öffnen.

Die Becken nochmal reinigen, das Wasser auf angenehme Temperaturen bringen, die Sonnensegel aufbauen - in den Freibädern der Vorder- und Südpfalz laufen die letzten Vorbereitungen für die ersten Badegäste auf Hochtouren. Bald kann der Badespaß im Freien beginnen.

Vorderpfalz:

Deidesheim, Duttweiler, Frankenthal, Hambach, Ludwigshafen, Maxdorf-Lambsheim, Mußbach, Mutterstadt, Neustadt, Schifferstadt, Speyer

Südpfalz:

Annweiler, Bellheim, Edesheim, Herxheim bei Landau, Kandel, Landau, Maikammer,





Waldschwimmbad Kandel

Das Waldschwimmbad Kandel startet am 13. Mai mit einem kostenlosen Anschwimmen in die Saison. Danach öffnet es täglich von 9 bis 20 Uhr und für die Frühschwimmerinnen und Frühschwimmer immer mittwochs schon ab 7 Uhr.

Das Waldschwimmbad Kandel öffnet am 13. Mai. Verbandsgemeindewerke Kandel

Saisonkarten sind nach Angaben der Betreiber ausschließlich online erhältlich, Tages- und 10er-Karten auch vor Ort.

Kalmitbad Maikammer

Im Kalmitbad Maikammer können Besucherinnen und Besucher ab dem 13. Mai täglich ihre Bahnen ziehen.

Das Kalmitbad Maikammer öffnet am 13. Mai. Verbandsgemeinde Maikammer

Unter der Woche hat das Freibad von 10 bis 20 Uhr (in den Sommerferien schon ab 9 Uhr) und am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Auch das Kalmitbad Maikammer denkt an die Frühschwimmerinnen und Frühschwimmer: dienstags und donnerstags kann schon ab 6:30 Uhr geschwommen werden.

Freibäder in Neustadt

Das Stadionbad in Neustadt öffnet am 13. Mai. In den übrigen Neustadter Freibädern startet die Saison etwas später: in Mußbach am 20. Mai, in Hambach am 27. Mai und in Duttweiler am 8. Juni.

Im Stadionbad Neustadt kann montags, mittwochs, am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr geschwommen werden, dienstags und freitags bereits von 7 bis 19 Uhr und donnerstags von 9 bis 21 Uhr.

Die Freibäder in Hambach und Mußbach öffnen werktags von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende, an Feiertagen und während der Schulferien bereits von 10 bis 19 Uhr. Laut der Betreiber des Mußbacher Freibads wird der erste Badetag, am 20. Mai, kostenlos sein und von 11 bis 19 Uhr gehen.

In Duttweiler können Schwimmerinnen und Schwimmer unter der Woche von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende und während der Schulferien von 11 bis 19 Uhr ihre Bahnen ziehen.

Kreisbäder Rhein-Pfalz-Kreis

Das Aquabella in Mutterstadt öffnet am 15. Mai seine Türen, das Kreisbad Heidespaß in Maxdorf-Lambsheim am 22. Mai und das Kreisbad Schifferstadt am 27. Mai.

Die Betreiber weisen darauf hin, dass in den Kreisbädern Heidespaß Maxdorf-Lambsheim und Schifferstadt zurzeit nur mit Bargeld gezahlt werden könne. EC-Karten-Zahlungen seien nur im Freizeitbad Aquabella Mutterstadt möglich.

Bademaxx Speyer

Das Bademaxx Speyer öffnet ab dem 18. Mai seine Türen, täglich von 10 bis 19 Uhr. Im Juli und August sind die Öffnungszeiten etwas länger: von 8 bis 20 Uhr.

Freizeit Oase Deidesheim

Auch in der Freizeit Oase in Deidesheim können Besucherinnen und Besucher ab dem 18. Mai ins Wasser. Unter der Woche von 10 bis 20 Uhr, nur montags erst ab 13 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr.

Das Freibad Deidesheim öffnet am 18. Mai. Freibad Deidesheim

Strandbad Frankenthal

Im Strandbad Frankenthal geht der Badespaß ab dem 18. Mai los. Das Bad öffnet täglich von 8:30 Uhr bis 20 Uhr, dienstags und freitags bereits ab 7 Uhr.

Das Strandbad Frankenthal öffnet am 18. Mai. Stadtwerke Frankenthal

Waldfreibad Herxheim

Das Waldfreibad in Herxheim startet am 19. Mai in die Saison, täglich von 9 bis 19 Uhr.

Freibad Edesheim

Der Start in die Badesaison im Freibad Edesheim fällt auf den 27. Mai. Ab dann öffnet das Bad täglich von 8 bis 20 Uhr. Dauerkarten können nach Angaben der Betreiber ab Beginn der Saison vor Ort erworben werden.

Freibad Landau

Das Freibad am Prießnitzweg in Landau öffnet seine Pforten am 27. Mai zum kostenlosen Anschwimmen von 13 bis 18 Uhr. Ab dann ist das Bad täglich geöffnet: montags, donnerstags, samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr. Dienstags, mittwochs und freitags können Frühschwimmerinnen und Frühschwimmer bereits ab 6:30 Uhr ihre Bahnen ziehen.

Das Freibad in Landau öffnet am 27. Mai. Pressestelle, Stadtholding Landau in der Pfalz

Willersinnweiher Ludwigshafen

Das Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen öffnet am 27. Mai.

Trifelsbad Annweiler

Im Tribelsbad Annweiler kann nach zweijähriger Sanierungspause ab 17. Juni wieder geschwommen werden. Weil die Bauarbeiten aber noch nicht gänzlich abgeschlossen seien, sei erstmal nur ein Teilbereich geöffnet, so ein Sprecher der Verbandsgemeinde Annweiler. Geöffnet hat das Freibad dann montags von 10 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr.

Schwimmpark Bellheim

Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim kann das Bellheimer Freibad in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht öffnen. Die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten dauerten voraussichtlich noch den gesamten Sommer und damit länger als geplant. Als Grund nennt die Verbandsgemeindeverwaltung Verzögerungen bei der Ausstellung der Baugenehmigung, weswegen erst verspätet mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.

Eintrittspreise in einigen Bädern gestiegen

In einigen der Freibäder müssen Besucherinnen und Besucher im Vergleich zu den Vorjahren etwas mehr Eintritt zahlen. Im Stadionbad Neustadt und in den Freibädern in Hambach, Mußbach und Landau kostet eine Tageskarte für Erwachsende in diesem Jahr zum Beispiel 4 Euro statt 3,50 Euro. Auch das Waldschwimmbad in Kandel und das Kalmitbad in Maikammer haben ihre Preise erhöhen.

In Neustadt wurde der Eintritt nach Angaben der Betreiber zuletzt vor 13 Jahren, in Kandel vor sieben Jahren erhöht. In dieser Zeit seien aber die Kosten insbesondere für Strom, Gas und Personal stetig gestiegen, weswegen jetzt eine Preiserhöhung notwendig wurde, so eine Sprecherin der Verbandsgemeindewerke Kandel.

In den Kreisbädern des Rhein-Pfalz-Kreises, dem Strandbad Frankenthal, dem Freibad in Edesheim und dem Freibad am Ludwigshagener Willersinnweiher sollen die Eintrittspreise nach Angaben der Betreiber gleich bleiben.