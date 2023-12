per Mail teilen

Ein kaputter Stromverteiler hat wohl am Freitag einen Brand in Bad Urach ausgelöst. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Noch in der Nacht wurde das Haus abgerissen.

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Bad Uracher Altstadt (Kreis Reutlingen) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, ist das Feuer bereits am Freitagnachmittag ausgebrochen. Die Polizei nennt als Brandursache einen kaputten Stromverteiler im Dachgeschoss des Hauses.

Sechs umliegende Gebäude in Bad Urach evakuiert

Nach Angaben der Polizei mussten sechs umliegende Gebäude wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Noch in der Nacht wurde mit den Abrissarbeiten des Hauses begonnen. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt.

Ein Teil des Mehrfamilienhauses in Bad Urach musste noch in der Brandnacht abgerissen werden SWR Lisamarie Haas

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von mehr als 20 Fahrzeugen bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Die sieben Bewohner des Hauses wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. In Bad Urach wurde eine Spendenaktion gestartet, um den beiden Familien zu helfen.

Beschädigtes Haus wird wohl abgerissen

Die Nachbarn dürfen wieder in ihre Wohnungen. Laut Feuerwehr sind die angrenzenden Häuser nicht einsturzgefährdet. Das vom Brand beschädigte Gebäude wird in der kommenden Woche wohl komplett abgerissen, sagte Bad Urachs Feuerwehrkommandant Wolfgang Dörner am Samstag dem SWR.